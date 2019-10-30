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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisince 1915 Olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekâtı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.

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