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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

25.04.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak nitelemesi sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını ''soykırım'' olarak nitelemesi sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açıklamanın ilişkilerimize onarılması zor bir yara açtığı kayda geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, ''ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak bugün (24 Nisan) yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield bu akşam Bakanlığımıza çağırılmıştır. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Bu çerçevede, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir'' denildi.

Açıklamada, Biden'ın sözlerinin uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, ayrıca Türk halkını derinden incittiği ve Türkiye-ABD ilişkilerine onarılması zor bir yara açtığı da kayda geçirildi.

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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldıABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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