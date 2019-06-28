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ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield kimdir?

28.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

ABD Senatosu, ABD Başkanı Trump'ın Şubat ayında Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği David Michael Satterfield'ın görevini onayladı. Satterfield, Eylül 2017'den bu yana ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atadığı David Satterfield kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat ayında Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği David Michael Satterfield'ın görevini onayladı.

Satterfield'in kısa süre içinde Ankara'ya gelerek göreve başlaması bekleniyor.

11 Nisan'da Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade veren Satterfield'ın görevi, komite tarafından 3 Mayıs'ta onaylanmıştı.

ABD Büyükelçiliği konu ile ilgili tweetinde, "Size harika bir haberimiz var! Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin!" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1144488832445739009

Komite'deki ifadesinde Satterfield, "Türkiye S-400 alarak F-35 programındaki rolünü tehlikeye attı. Büyükelçiliğim onaylanırsa Türkiye'nin doğru tercihi yapması için çalışacağım" demişti.

ABD'nin bir önceki Ankara Büyükelçisi John Bass'in görev süresi Ekim 2017'de dolmuş; Bass'in Türkiye'den ayrılmasından sonra yaklaşık 1,5 sene Ankara'ya yeni büyükelçi ataması yapılmamıştı.

Eski Libya B**üyükelçisi**

Satterfield, Eylül 2017'den bu yana ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu.

Bu görevi kapsamında Haziran ayında İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırı sorunun müzakere edilmesi amacıyla bölgeye çok sayıda seyahat gerçekleştirdi.

Satterfield bunun öncesinde 2014 ile 2017 yılları ile 2009 ile 2013 yılları arasında Roma'da Çokuluslu Güç ve Gözlemciler Genel Müdürlüğü pozisyonunu üstlendi.

Bu organizasyon, Mısır ve İsrail arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında Sina Yarımadası'nda barışı koruma misyonu üstlenmiş bir kurum.

2014'te yaklaşık 5 ay süreyle ABD Dışişleri Bakanı'nın Libya özel danışmanlığını yapan Satterfield, bu görevi üstlenmesine giden süreç içinde yaklaşık 5 ay Kahire Büyükelçiliği maslahatgüzarlığı yaptı.

2005-2006 yılları arasında Bağdat'ta başmüsteşar olan Satterfield, 2006 ve 2009 yılları arasında ise dışişleri bakanının kıdemli danışmanı ve Irak koordinatörü olarak çalıştı.

Lübnan Enerji Bakanı Nada Boustani ve David Michael Satterfield

1998-2001 arasında ABD'nin Libya büyükelçisiydi.

Satterfield, 2001 ile 2005 arasında ABD'nin Suriye ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri'nde çalıştı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muavinliği, Birinci Müsteşar Yardımcısı Muavinliği ve Yakın Doğu İşleri'nden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekilliği gibi üst kademe görevlerde bulundu.

1996-1998 yılları arasında ise ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail-Arap İlişkileri Dairesi Başkanlığı yaptı.

Arapça bilen Satterfield, Cidde, Tunus, Cezayir, Şam ve Bağdat'ta çeşitli görevler üstlendi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de üstelendiği görevler arasında ise İsrail ve İsrail-Arap ilişkileri ofisinin direktördüğünden Yakın Doğu ilişkileri ile ilişkili pozisyonlar yer alıyor.

Maryland Üniversitesi mezunu olan Satterfield'ın konuştuğu diğer diller arasında Arapça'nın yanı sıra Fransızca, İtalyanca ve İbranice var.

Satterfield aynı zamanda yaptığı görevler nedeniyle ABD Başkanlığı Seçkin Üst Düzey Yönetici Ödülü, ABD Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü ile ABD Ordusu Üstün Sivil Hizmet Ödülü gibi ödüller edindi.

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