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  4. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında bulunan başkanlık makamında gerçekleşen görüşme öncesinde konuşan İmamoğlu, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Büyükelçi Satterfield'in 7 ay önce Türkiye'deki görevine başladığını hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum. Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük olan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım."

(AA)

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu

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