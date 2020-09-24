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ABD`nin Ankara Büyükelçisi: Türkiye ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor, şirketler satışı durdurabilir

24.09.2020 03:12 | Son Güncelleme

ABD`nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıkladı.

ABD`nin Ankara Büyükelçisi: Türkiye ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor, şirketler satışı durdurabilir

ABD`nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını söyledi ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarına olmayacağını ekledi.

Bir yıl önce ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesinde bu sorunun çözüleceğine dair söz verildiğini aktaran Satterfield, Türkiye'nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Satterfield, bu sözleri internet üzerinden düzenlenen bir ticaret konferansında sarf etti.

ABD ve Türkiye arasında yıllık ticaret hacmi 21 milyar dolar. İki ülkenin ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi olsa da mevcut tablo bu durumun çok gerisinde.

Satterfield aynı zamanda ABD'li sosyal medya şirketlerinden kullanıcıların verilerinin Türkiye'de tutulmasının talep edilmesini de eleştirdi.

Pekcan: Çelik kotası hedefe ulaşmamızı engelliyor

Satterfield, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda konuştu.

Bu etkinliğe Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Pekcan, çeliğe getirilen gümrük vergisinin iki ülkenin ticaret hedefine ulaşmasını engellediğini söyledi.

"Çeliğe ek vergilerin uygulanması ve Türkiye'nin GSP (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) programından çıkarılması gibi ABD hükümetinin politikaları ortak hedefimize ulaşma çabalarımızı olumsuz etkiliyor." diyen Pekcan, "Çelik ve alüminyum tedbirleriyle ilgili olarak diğer birçok ülkeye teklif edilen makul düzeyde bir kota müzakeresine hazır olduğumuzu ifade ederken ne yazık ki bu alanda da ilerleme olmadı" dedi.

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