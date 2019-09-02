HABER

ABD’nin Arapça Kanalı El Hurra’ya Irak’ta Kapatma

02.09.2019 20:54 | Son Güncelleme

Irak dini kurumlar içindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında, Amerika’nın Sesi’nin yan kuruluşlarından Arapça yayın yapan El Hurra’nın yayın lisansını askıya aldı

ABD’nin Arapça Kanalı El Hurra’ya Irak’ta Kapatma

Irak dini kurumlar içindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında, Amerika’nın Sesi’nin yan kuruluşlarından Arapça yayın yapan El Hurra’nın yayın lisansını askıya aldı.

Irak’ta medya kurumlarının bağlı bulunduğu kurum Pazartesi günü El Hurra televizyonunun yerel ofislerini 3 aylığına kapatma kararı aldı. Yapılan açıklamada ABD Küresel Medya Dairesi USAGM’e bağlı El Hurra, taraflı yayın yapmakla suçlandı.

Irak İletişim ve Medya Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada “Program medyada profesyonellik ilkelerine bağlı kalmamıştır” denildi; muhabirler de karalama ve iftira için isimsiz kaynaklar kullanmakla suçlandı.

Komisyon’un kararında 3 aylığına yayın hakkı askıya alınan El Hurra’nın “tavrını düzeltene kadar” da tüm faaliyetlerine son vermesi gerektiği ve kanalın resmi bir özür yayınlaması gerektiği belirtildi.

El Hurra'dan açıklama

El Hurra ise profesyonel ve dengeli bir soruşturma yaptıklarını ve süreç boyunca ilgili kişi ve kurumlara cevap verme fırsatıyla zamanı verildiğini ancak reddedildiklerini açıkladı.

El Hurra açıklamasında doğrulukla tarafsızlıktan ödün verilmediği de belirtildi; ''Şeffaflığa ve dürüstlüğe acilen ihtiyaç duyulmaktadır'' dendi.

Geçen hafta yayınlanan araştırmacı gazetecilik haberi, Irak’ta üst düzey din adamı Ayetullah Ali El Sistani’ye bağlı vakıflar dahil olmak üzere Sünni ve Şii Müslüman vakıflar içinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti.

Sünni vakıf raporda söz konusu yolsuzluk iddialarını yalanlayarak hukuki yollara başvuracağını belirtti. Şii vakıftansa konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Irak şu anda Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün basın özgürlüğü endeksinin sonlarında yer alıyor. Örgüte göre Irak’ın 180 ülke içinde 156. Sırada yer almasının sebebi gazetecilere yönelik rutin haline gelen saldırılar, keyfi tutuklamalar ve gazetecilere milisler ve hükümet yanlısı grupların gözdağı vermesi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü “Irak’ta hala devletin elindeki bilgilere erişimi düzenleyen bir kanun yok. Yolsuzluk iddialarına yönelik araştırmacı gazetecilik haberleri gazetecileri ciddi tehditlere açık hale getiriyor” açıklamasını yaptı.

''ABD El Hurra'nın İçeriklerine Karışmıyor''

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği sözcüsü Pedro Martin ne ABD Dışişleri Bakanlığı ne de Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin El Hurra’nın yayın içeriğini denetlediğini söyledi.

Pedro Martin “El Hurra’nın misyonu bölge ve Amerika’nın politikalarına ilişkin doğru ve tarafsız bilgiye aktarmaktır. Irak hükümetinin El Hurra’yı yanlış ve da profesyonellikten uzak olarak değerlendirilen haber ya da yayınla ilgili sorgulama ve bu duruş kapsamında karşılık verme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
İngiltere'de bakanlar kurulu acil toplandı! Johnson'dan flaş açıklamalarİngiltere'de bakanlar kurulu acil toplandı! Johnson'dan flaş açıklamalar
Hong Kong Gecelerinde Şarkılı EylemlerHong Kong Gecelerinde Şarkılı Eylemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de bakanlar kurulu acil toplandı! Johnson'dan flaş açıklamalar

İngiltere'de bakanlar kurulu acil toplandı! Johnson'dan flaş açıklamalar

Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi!

Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" değerlendirmesi! 'Türkiye'nin çıkarlarını...'

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

İran'da korkutan patlama! Açıklama geldi

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

Haftasonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.