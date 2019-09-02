ABD’nin Arapça Kanalı El Hurra’ya Irak’ta Kapatma

Irak dini kurumlar içindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan soruşturma kapsamında, Amerika’nın Sesi’nin yan kuruluşlarından Arapça yayın yapan El Hurra’nın yayın lisansını askıya aldı. Irak’ta medya kurumlarının bağlı bulunduğu kurum Pazartesi günü El Hurra televizyonunun yerel ofislerini 3 aylığına kapatma kararı aldı. Yapılan açıklamada ABD Küresel Medya Dairesi USAGM’e bağlı El Hurra, taraflı yayın yapmakla suçlandı. Irak İletişim ve Medya Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada “Program medyada profesyonellik ilkelerine bağlı kalmamıştır” denildi; muhabirler de karalama ve iftira için isimsiz kaynaklar kullanmakla suçlandı. Komisyon’un kararında 3 aylığına yayın hakkı askıya alınan El Hurra’nın “tavrını düzeltene kadar” da tüm faaliyetlerine son vermesi gerektiği ve kanalın resmi bir özür yayınlaması gerektiği belirtildi. El Hurra'dan açıklama El Hurra ise profesyonel ve dengeli bir soruşturma yaptıklarını ve süreç boyunca ilgili kişi ve kurumlara cevap verme fırsatıyla zamanı verildiğini ancak reddedildiklerini açıkladı.

El Hurra açıklamasında doğrulukla tarafsızlıktan ödün verilmediği de belirtildi; ''Şeffaflığa ve dürüstlüğe acilen ihtiyaç duyulmaktadır'' dendi. Geçen hafta yayınlanan araştırmacı gazetecilik haberi, Irak’ta üst düzey din adamı Ayetullah Ali El Sistani’ye bağlı vakıflar dahil olmak üzere Sünni ve Şii Müslüman vakıflar içinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti. Sünni vakıf raporda söz konusu yolsuzluk iddialarını yalanlayarak hukuki yollara başvuracağını belirtti. Şii vakıftansa konuyla ilgili açıklama gelmedi. Irak şu anda Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün basın özgürlüğü endeksinin sonlarında yer alıyor. Örgüte göre Irak’ın 180 ülke içinde 156. Sırada yer almasının sebebi gazetecilere yönelik rutin haline gelen saldırılar, keyfi tutuklamalar ve gazetecilere milisler ve hükümet yanlısı grupların gözdağı vermesi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü “Irak’ta hala devletin elindeki bilgilere erişimi düzenleyen bir kanun yok. Yolsuzluk iddialarına yönelik araştırmacı gazetecilik haberleri gazetecileri ciddi tehditlere açık hale getiriyor” açıklamasını yaptı.