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ABD'nin Ardından Brezilya da Dünya Sağlık Örgütü Üyeliğini Bitirebilir

06.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Amerika’nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çekilmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da ülkesinin örgüt üyeliğini iptal etmekle tehdit etti

ABD'nin Ardından Brezilya da Dünya Sağlık Örgütü Üyeliğini Bitirebilir

Amerika’nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çekilmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da ülkesinin örgüt üyeliğini iptal etmekle tehdit etti.

Bolsonaro’nun bu açıklaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü salgınının yeni merkez üssünün Latin Amerika ülkeleri olduğunu açıklaması ve salgın yavaşlamadan, karantina koşullarının gevşetilmemesi uyarısı yapmasının ardından geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ysa yaptığı açıklamada, Brezilya’nın Dünya Sağlık Örgütü üyeliğinden çıkma konusunu değerlendireceğini çünkü örgütün taraflı bir siyaset yürüten bir organizasyon olduğunu söyledi.

Ancak ülkesi içerisinde Bolsonaro’nun bu eleştirilerine tepki gösterenler de az değil ve hatta bir kesim Bolsonaro’yu ülke içerisinde de salgın koşullarını kullanarak demokratik kurumlara zarar vermekle suçluyor.

Bu tartışmaların gölgesindeki Brezilya’da, son yaşanan ölümlerle birlikte toplam can kaybı sayısı 35 binin üzerine çıktı. Ülke bugüne dek görülen 646 bin vakayla Amerika’nın ardından dünyada en çok vaka görülen ikinci ülke konumunda.

Ancak buna rağmen salgının başında olduğu gibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hastalığın yarattığı krizin, ekonomik krizin yanında önemsiz kalacağını söyleyerek karantina koşullarının süratle kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bolsonara, salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde de yeni tip Corona virüsü salgınının çok büyütülmemesi gerektiğini söylemiş ve maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeksizin ülkede, partililerine mitingler düzenlemişti.

Latin Amerika’da en çok vaka görülen Brezilya’yı Meskika, Peru, Kolombiya, Şili ve Bolivya takip ediyor. Latin Amerika ülkelerindeki toplam vaka sayısı 1.1 milyonu aşmış durumda.

Öte yandan Bolsonaro’nun açıklamalarına ülke içerisinden tepkiler de yükseliyor. Ülkede yayın yapan Folha de S.Paulo gazetesinde yer alan bir haberde, Brezilya’da şu an her bir dakikada bir kişinin Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ard arda 3 gündür, ülkede görülen ölümler rekor düzeyde artış gösteriyor. Son olarak da dün gece açıklanan verilerde, bin 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Son 24 saatte Meksika’da da 625 kişi daha hayatını kaybetti.

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