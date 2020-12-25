ABD’nin Aşılama Kampanyasında Kimler Öncelikli?

ABD endüstrileri, çalışanlarının Corona virüsü aşılarına erken erişimi için uğraşırken, yerel sağlık birimleri ve eczaneler, kimsenin sırasını kaybetmemesi için zaruri çalışanların kim olduklarını doğrulama zorluğuyla karşı karşıya.

Sürmekte olan aşılama kampanyası, doğrulamanın nispeten basit olduğu sıkı kontrol edilen ortamlar olan hastaneler ve bakım evlerine odaklanıyor. Ancak Ocak veya Şubat ayından itibaren, çeşitli sektörlerde çalışan Amerikalılar, ön saflarda yer alan zaruri hizmet çalışanları olmaları koşuluyla aşılamaya uygun görülecekler.

Aşılanacak adaylarının mesleklerini doğrulamaya yönelik bir planın olmaması ve kimin gerekli niteliklere sahip olduğu konusunda kafa karışıklığı, sahtekarlık ve düzensizlik riskini artırıyor.

Hangi çalışanın önemli olduğuna kim karar veriyor?

Ön saflarda görev yapan zaruri hizmet çalışanı olarak nitelendirilme kriterleri eyaletten eyalete değişiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yaklaşık 30 milyon zaruri hizmet çalışanının aşı için sıradaki grup olacağını tahmin ediyor. Aynı grupta yer alan 57 milyon kişi daha sonra aşılanacak.