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ABD'nin asker çekeceği iddiasına Almanya'dan tepki

08.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

ABD’nin Almanya'daki askerlerinin üçte birinden fazlasını çekeceği yönündeki haberlere Alman partilerinin savunma uzmanlarından eleştiri geldi.

ABD'nin asker çekeceği iddiasına Almanya'dan tepki

Alman hükümeti bu konuda ABD'den resmi açıklama bekliyor.ABD'nin Almanya'daki askerlerinin sayısını önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberlere Almanya'daki siyasi partilerin savunma uzmanlarından eleştiri geldi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter Washington'ın bu kararının "ABD'nin kendisine zarar vereceğini ve anlaşılır olmadığını" ifade etti. Deutschlandradio'ya konuşan Kiesewetter, bu adımın, hem NATO'nun birliğine hem de son yıllarda Almanya'da önemli altyapı çalışmaları yapan ABD'ye zarar vereceğini söyledi. Kiesewetter, birlikleri azaltma kararına ilişkin, "Bizim güvenliğimiz açısından ilk etapta bir anlamı bulunmuyor ancak Almanya'yı ABD'nin stratejik ortağı olarak zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

Benzer bir görüşü savunan Yeşiller partisinin Savunma Politikaları Sözcüsü Tobias Lindner de ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının her şeyden önce kendi ülkesine zarar verdiğini söyledi. Lindner, rbb-Inforadio'ya yaptığı açıklamada, "Sanırım Trump'ın burada yaptığı en büyük analiz hatası, birliklerini sanki Almanlara bir hediye olarak Almanya'da konuşlandırıyormuş gibi düşünmesi" diye konuştu. Lindner, Almanya'nın güvenliği kısmen bu askeri varlığa bağlı olsa da Rammstein'daki üs ya da Stuttgart ve Wiesbaden'daki merkez komutanlıklarının her şeyden önce ABD'nin kendi güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Bavyera eyaleti Başbakanı Markus Söder de söz konusu iddialara ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Söder, iddiaların gerçek olması hâlinde bunun iki ülkenin işbirliği açısından büyük bir güven sorunu anlamına geleceğini vurguladı.

Berlin resmi açıklama bekliyor

Alman hükümetiyse konuyla ilgili olarak henüz ABD'den resmi bir teyit almadığını açıkladı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Teyit etmediğim bir konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum" dedi.

Almanya'daki Amerikan askerlerinin "NATO ittifakının güvenliğine, dolayısıyla ABD'nin de güvenliğine hizmet ettiğini" söyleyen Kramp-Karrenbauer, "Bu temel üzerinde iş birliği yapıyoruz" diye ekledi.

Reuters haber ajansının ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde Trump'ın ABD Savunma Bakanlığına Almanya'dan asker çekme talimatı verdiği öne sürülmüştü. Haberde, Almanya'da kalıcı olarak bulunan 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekileceği belirtilmişti. Wall Street Journal de geçen Cuma günkü haberinde ABD'nin 9 bin 500 askerini çekeceği iddiasında bulunmuştu. Der Spiegel ise ABD'nin sonbahara kadar 5 bin ile 15 bin arasında asker çekeceğini öne sürmüştü.

DW,dpa,rtr/CÖ,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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