ABD'nin asker çekeceği iddiasına Almanya'dan tepki

Alman hükümeti bu konuda ABD'den resmi açıklama bekliyor.ABD'nin Almanya'daki askerlerinin sayısını önemli ölçüde azaltacağı yönündeki haberlere Almanya'daki siyasi partilerin savunma uzmanlarından eleştiri geldi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Dış Politika Sözcüsü Roderich Kiesewetter Washington'ın bu kararının "ABD'nin kendisine zarar vereceğini ve anlaşılır olmadığını" ifade etti. Deutschlandradio'ya konuşan Kiesewetter, bu adımın, hem NATO'nun birliğine hem de son yıllarda Almanya'da önemli altyapı çalışmaları yapan ABD'ye zarar vereceğini söyledi. Kiesewetter, birlikleri azaltma kararına ilişkin, "Bizim güvenliğimiz açısından ilk etapta bir anlamı bulunmuyor ancak Almanya'yı ABD'nin stratejik ortağı olarak zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

Benzer bir görüşü savunan Yeşiller partisinin Savunma Politikaları Sözcüsü Tobias Lindner de ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının her şeyden önce kendi ülkesine zarar verdiğini söyledi. Lindner, rbb-Inforadio'ya yaptığı açıklamada, "Sanırım Trump'ın burada yaptığı en büyük analiz hatası, birliklerini sanki Almanlara bir hediye olarak Almanya'da konuşlandırıyormuş gibi düşünmesi" diye konuştu. Lindner, Almanya'nın güvenliği kısmen bu askeri varlığa bağlı olsa da Rammstein'daki üs ya da Stuttgart ve Wiesbaden'daki merkez komutanlıklarının her şeyden önce ABD'nin kendi güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.