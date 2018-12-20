ABD'nin askerlerini çekme kararı, teröristlerin paniğini artırdı

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), (DHA)- Türkiye'nin operasyon sinyali vermesinin ardından PKK/PYD'li teröristlerde başlayan panik havası, ABD askerlerinin bu ülkeden çekileceği açıklamalarıyla daha da arttı. Teröristlerin oluşturdukları mevzilerde sürekli olarak Fırat'ın doğusu ve Türkiye sınırını gözetledikleri görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırarak özgürleştirdiği Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin ardından Fırat'ın doğu yakasındaki terör tehdidini de sonlandırılacağına yönelik yeni harekat düzenleme olasılığı ile PKK/PYD'li teröristlerde başlayan tedirginlik devam ediyor. TSK'nın olası operasyonuna karşı mevcut mevzilerini güçlendirip, yeni mevziler açan ve etrafına derin hendekler kazdıkları yerleşim alanlarına patlayıcılar tuzaklayan teröristler, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceği açıklaması ile daha fazla endişeye kapıldı. Önceki günlerde Fırat'ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Ayn-el Arap kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde aydınlattıkları mevzilerde nadiren görülen teröristler dün geceden itibaren daha fazla gözetleme yapmaya başladı. Bulundukları mevzi, siper ve kulübelerden zaman zaman çıkan teröristler hem Türkiye sınırını hem de Fırat'ın batısındaki Özgür Suriye Ordusu unsurlarını dürbünler ile izleyerek hareketlilik olup olmadığını anlamaya çalıştı. TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLMELER BAŞLADI TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ağır darbe indirdiği terör örgütü içerisinde ABD'nin askerlerini çekeceğini duyurması başlayan panik çözülmeye de hız kazandırdı. TSK'nın olası operasyonunun gündeme gelmesinin ardından siviller üzerinde baskı uygulayan teröristlerin silahlarını bırakarak kaçmak için fırsat aradığı bildirildi. Birçok teröristin kazanamayacaklarını bile bile savaşmayı kabul etmedikleri ancak örgüt tarafından infaz edilme korkusuyla ayrılamadıkları bildirildi. Teröristlerin, özellikle örgüt tarafından desteklendikleri mesajı verilen ABD askerlerinin de çekilmesinin ardından savaşmamak için bulundukları alanlardan ayrılmak istedikleri kaydedildi. İlerleyen günlerde Fırat'ın doğu yakasındaki teröristlerin bireysel veya gruplar şeklinde örgütten kaçmasının muhtemel olduğu belirtilirken, sivillerin de benzer şekilde güvenli bölgelere gitmek için örgütün hakimiyetinde gibi gözüken kentlerden toplu şekilde ayrılabilecekleri belirtildi. Özgür Suriye Ordusu güçleri ise 24 saat takip ettikleri Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için TSK'yı beklediklerini ifade ederken, terör örgütünün yapabileceği saldırılara karşı da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde teyakkuz durumunda olduklarını kaydetti.

