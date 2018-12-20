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ABD'nin askerlerini çekme kararı teröristlerin paniğini artırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

MİNİBÜSLE TERÖRİST, KAMYONLA MALZEME TAŞIDILAR Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Fırat'ın doğusundaki Ayn el-Arab kentinin Zor Mağar bölgesinde bulunan gözetleme kulelerinde, hareketlilik olduğu gözlendi.

MİNİBÜSLE TERÖRİST, KAMYONLA MALZEME TAŞIDILAR Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Fırat'ın doğusundaki Ayn el-Arab kentinin Zor Mağar bölgesinde bulunan gözetleme kulelerinde, hareketlilik olduğu gözlendi. Terör örgütü mensuplarının gözetlemede kullandığı kulelerin olduğu bölgeye, minibüsle teröristler getirildi. Minibüsün götürülmesinden kısa süre sonra bölgeye, bu kez de kasası brandayla kapalı kamyon getirildi. Sayıları zaman zaman 10'a çıkan teröristlerin, kamyonun kasasından aldıkları malzemeleri kuleye götürdükleri anlar ise görüntülendi. Malzemelerin taşındığı anlarda teröristlerden bazılarının, mevzilerden Türkiye tarafını gözetlediği görüldü. Taylan YILDIRIM-Eser PAZARBAŞI-Erdal KATIRANCI/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)

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