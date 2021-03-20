HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’nin Atlanta kentinde ırkçılık karşıtı protesto

ABD’nin Atlanta kentinde ırkçılık karşıtı protesto

20.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de bulunan Atlanta kentinde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, “Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma” çağrısı yapıldı.ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde geçtiğimiz günlerde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının yankıları devam ediyor.

ABD’nin Atlanta kentinde ırkçılık karşıtı protesto

ABD’de bulunan Atlanta kentinde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, “Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma” çağrısı yapıldı.
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde geçtiğimiz günlerde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının yankıları devam ediyor. Saldırılarla sarsılan Atlanta’da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. Kent merkezinde toplanan yüzlerce protestocu, "Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma” çağrısında bulundu. Protestocuların, "Asyalılar virüs değildir" sloganı ise dikkat çekti.
Georgia Yasama Meclisi’ne seçilen ilk Vietnam asıllı Amerikalı Eyalet Temsilcisi Bee Nguyen, böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmaması için bazı önemli değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.
Asya kökenli Amerikalılara yönelik ayrımcılığın ülke genelinde artmasına tepki olarak hafta sonu Atlanta’nın yanı sıra New York ve Chicago’da da protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

Biden ve Harris saldırıyı kınamıştı
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün Atlanta’ya yaptıkları ziyarette saldırıyı kınamıştı. Biden, Asya kökenli Amerikalılara yönelik şiddete suç ortağı olamayacaklarını söylerken, Harris de ırkçılığa karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirmişti.

Ne olmuştu?
Georgia eyaletinde ilk olarak Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açarak 2’si Asya kökenli olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü.
İlk saldırıdan kısa süre sonra Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadını ölü bulmuştu. İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı almış, burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu belirtilmişti.
Kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığı duyurulmuştu.
ABD’de salgınının başlangıcından bu yana Asya kökenlilere karşı şiddet olaylarında ani artış yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Kütahya’da eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Kaçırılan genç kız nefes kesen kovalamacayla kurtarıldı

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

İzmir Valisi Köşger: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

Meteoroloji'den yurt geneline kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

En yüksek ve en az vaka görülen iller hangileri?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz

Haftalık vaka sayısı tablosu açıklandı | İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı kaç?

13-19 Mart koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.