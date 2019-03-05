ABD’nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması

Scaparrotti, Rusya’dan S-400 savunma sistemi alması halinde Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satılmaması gerektiğini söyledi.ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgenaral Curtis M. Scaparrotti, Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması durumunda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmaması gerektiğini söyledi.

Scaparrotti Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nin sorularını yanıtladı. NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma konusundaki kararını gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Orgenaral Scaparrotti Türkiye'nin karadan havaya füze savunma sistemi kullanmasının F-35'ler için bir tehdit anlamı taşıdığını söyledi.

Scaparrotti "Askeri olarak tavsiyem şu olur: Rus sistemlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini çalıştıran bir müttefikle F-35 satışını sonuçlandırmamalıyız, (F-35'leri) uçurmamalıyız ya da çalıştırmamalıyız” ifadelerini kulandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti ayrıca ABD yetkililerinin S-400 almanın potansiyel sonuçlarını anlatmak üzere Türkiye'de olduğunu söyledi. Scaparrotti Rus hava savunma sistemlerinin NATO müttefiklerinde kurulu olan entegre hava ve füze savunma sistemleri ile de birlikte çalışabilir olmadığını belirtti.