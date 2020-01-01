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  4. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ederken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahalesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasına girmeye çalışanlara güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahale etmesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ederken güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahalesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasına girmeye çalışanlara güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları ile müdahale etmesi sonucu 62 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı. ABD savaş uçaklarının Suriye - Irak sınırındaki Şii Haşdi Şabi güçlerini bombalamasını protesto eden Haşdi Şabi mensupları dün başlattıkları eylemlerini bugün de devam ettirdi.
Korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan yüzlerce Haşdi Şabi mensubu çadır kurdu. Bazı protestocuların binayı basma girişimlerine gaz bombasıyla karşılık verildi. Meydana gelen olaylarda 62 kişinin gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih olayların daha da büyümemesi için protestocuları binanın önünden çekilmeye çağırdı.
Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini basma girişimlerinin uluslararası normlara aykırı olduğunu belirtilerek, ülkedeki yabancı misyonlara saldırı girişiminin Irak’ın çıkarını ve itibarini zedeleyeceği vurgulandı.

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