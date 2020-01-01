HABER
  4. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.

Şii milis gücü Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürüyor.

ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.

Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınıyor.

Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken, hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi'ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.

- "ABD'yle güvenlik anlaşması iptal edilsin" çıkışı

Öte yandan İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Meclis'te imza toplamaya başladıklarını söyledi.

Hazali, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik bir karar aldırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.

PARTNER Yok böyle bir değişim! Şoke etti! Yok böyle bir değişim! Şoke etti!
15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan yeni yılı Silopi’de işten atılan işçilerle birlikte karşıladıHAK-İŞ Genel Başkanı Arslan yeni yılı Silopi’de işten atılan işçilerle birlikte karşıladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da polisi alarma geçiren olay

KADES'i test etmek isteyen kadın, polisi alarma geçirdi

Beşiktaş sahilinde intihar! 'Allah'a emanet olun' dedi, kendisini vurdu

Beşiktaş'ta korkunç olay: Allah'a emanet olun

Son dakika: Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gösteriler sürüyor

Dünyanın gözü orada! Gösteriler bugün de sürüyor

Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu

Kahreden haber! Serkan'ın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.