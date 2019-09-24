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ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına teyakkuz çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:08 | Son Güncelleme

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, büyükelçilik yakınlarına dün gece iki adet havan topunun düşmesi nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki vatandaşlarını teyakkuza çağırdı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, büyükelçilik yakınlarına dün gece iki adet havan topunun düşmesi nedeniyle Irak’taki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki vatandaşlarını teyakkuza çağırdı. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta gerilimin yükseldiği dönemde ülkede bulunan ABD vatandaşları teyakkuz halinde olmaya çağrılarak, konuyla ilgili büyükelçiliğin sitesinde detaylı bilgiye ulaşabileceği belirtildi.
ABD Bağdat Byükelçiliğinin bulunduğu Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye dün gece iki adet havan topu düşmüştü. Irak güvenlik yetkilileri, havan toplarının birisinin boş alana, diğerinin Dicle Nehri’ne düştüğünü açıklamıştı. Ancak bazı kaynaklar, havan topunun birisinin elçilik binasına isabet ettiği iddiasında bulunmuştu.

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