HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

21.12.2020 09:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı gerçekleştirildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İran destekli milisler, Bağdat'ta bir kez daha apaçık ve pervasızca saldırdı ve Iraklı sivilleri yaraladı" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İran destekli milisler, Bağdat'ta bir kez daha apaçık ve pervasızca saldırdı ve Iraklı sivilleri yaraladı" ifadelerini kullandı.

Pompeo, bu tür eylemleri Irak'ta barış ve refahın önündeki en ciddi engel olarak nitelendirdi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği saldırıyı kınarken, Iraklı yetkilileri bu tür saldırıları önlemek ve sorumluları yakalamak için adımlar atmaya çağırdı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla birlikte büyükelçiliğin savunma sisteminin devreye girdiği ve olayda ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Ancak daha sonra Pompeo tarafından yapılan açıklamada, bir Iraklı sivilin saldırıda yaralandığı duyuruldu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de saldırıyı kınadı.

'Misillemeye karşı hazırız'

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde, misilleme beklentisiyle büyükelçiliğinden bazı personelini geri çekmişti.

Pazar günkü saldırı ile birlikte Iraklı ve Batılı yetkililer tarafından İran yanlısı gruplar arasında imzalanan ateşkes üçüncü kez bozulmuş oldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Başkanı General Kenneth McKenzie, Süleymani'nin ölüm yıldönümü sebebiyle saldırıların olması durumunda, kendilerini ve bölgeyi savunmaya ve gerekirse de tepki vermeye hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren McKenzie, "Değerlendirmeme göre iyi durumdayız. İranlıların yapmayı seçeceklerine karşı hazır durumdayız" dedi.

McKenzie, Ürdün ve Irak sınırı yakınındaki Al-Tanf'taki üssünde konuşlanmış Amerikan kuvvetleriyle görüşmek için Suriye'ye de gittiğini söyledi.

Benzer şekilde, ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de geçen hafta Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Afganistan'a ziyaretlerde bulunmuştu. Ancak ziyaretler bölgeden ayrılıncaya kadar gizli tutulmuştu.

18 Kasım tarihinde Bağdat'ta roketli başka bir saldırı daha gerçekleştirilmişti.

Irak ordusuna göre roketlerden dördü, ABD Büyükelçiliği'nin ve diğer yabancı misyonların bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'yi hedef almıştı. Bağdat'ın diğer bölgelerine isabet eden üç roket sebebiyle 1 sivil ölmüş, beş sivil de yaralanmıştı. Irak ordusu, yedi roketin tamamının Bağdat'ın doğusundan, aynı yerden fırlatıldığını duyurmuştu.

ABD, Irak'taki güçlerini 15 Ocak'a kadar 2500'e düşürmeyi hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD'de sevindiren gelişme! Dağıtımına başlandı

Japonya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

O ülkede 6.3 büyüklüğünde deprem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.