ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı: 1 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçiliğine roketli saldırı gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'da yaptığı açıklamada, "İran destekli milisler, Bağdat'ta bir kez daha apaçık ve pervasızca saldırdı ve Iraklı sivilleri yaraladı" ifadelerini kullandı.

Pompeo, bu tür eylemleri Irak'ta barış ve refahın önündeki en ciddi engel olarak nitelendirdi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği saldırıyı kınarken, Iraklı yetkilileri bu tür saldırıları önlemek ve sorumluları yakalamak için adımlar atmaya çağırdı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla birlikte büyükelçiliğin savunma sisteminin devreye girdiği ve olayda ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Ancak daha sonra Pompeo tarafından yapılan açıklamada, bir Iraklı sivilin saldırıda yaralandığı duyuruldu.

Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de saldırıyı kınadı.

'Misillemeye karşı hazırız'

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde, misilleme beklentisiyle büyükelçiliğinden bazı personelini geri çekmişti.