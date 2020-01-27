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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırıda 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırıda 3 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Iraklı güvenlik kaynağı, dün akşam geç saatlerde Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen füzeli saldırıda 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Güvenlik kaynağı, yaralıların kimliği ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, gece yaptığı açıklamada, Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini belirtmişti.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını yinelemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği Bağdat ırak

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