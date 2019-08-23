ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İSTANBUL (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Bağdat'taki Maslahatgüzarı Brian McFeeters'i bakanlığa çağırarak Irak'ın çatışma sahası olmadığını ve iç işlerine karışılmasına müsaade edilmeyeceğini iletti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'in ABD Bağdat Büyükelçisi'nin Irak’ta bulunmaması nedeniyle yerine McFeeters'i bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Hekim ve McFeeters'in "ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin seyri, Irak ve bölgede meydana gelen son gelişmeler, istihbarat ve askeri iş birliği" konularını ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede Irak'ın komşularıyla iyi geçinme prensibinin önemine değinen Hekim'in, ABD'li yetkiliye söz konusu prensibin ülkesinin ve bölgenin güvenliğini koruduğunu belirterek, Irak'ın çatışma sahası olmadığını ilettiği kaydedildi.

Hekim'in ayrıca Irak hükümetinin öncelikleri arasında yer alan iç işlerine müdahaleyi önleme ve egemenliğini koruma konularında her türlü yasal ve diplomatik kanalları kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.