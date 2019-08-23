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ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 21:05 | Son Güncelleme

ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İSTANBUL (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Bağdat'taki Maslahatgüzarı Brian McFeeters'i bakanlığa çağırarak Irak'ın çatışma sahası olmadığını ve iç işlerine karışılmasına müsaade edilmeyeceğini iletti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim'in ABD Bağdat Büyükelçisi'nin Irak’ta bulunmaması nedeniyle yerine McFeeters'i bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, Hekim ve McFeeters'in "ABD ile Irak arasındaki ilişkilerin seyri, Irak ve bölgede meydana gelen son gelişmeler, istihbarat ve askeri iş birliği" konularını ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede Irak'ın komşularıyla iyi geçinme prensibinin önemine değinen Hekim'in, ABD'li yetkiliye söz konusu prensibin ülkesinin ve bölgenin güvenliğini koruduğunu belirterek, Irak'ın çatışma sahası olmadığını ilettiği kaydedildi.

Hekim'in ayrıca Irak hükümetinin öncelikleri arasında yer alan iç işlerine müdahaleyi önleme ve egemenliğini koruma konularında her türlü yasal ve diplomatik kanalları kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

- Haşdi Şabi cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de önceki gün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya dair yazılı açıklama yapmıştı.

Feyyad, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirterek, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Brian McFeeters ırak

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