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ABD'nin başkenti Washington beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 04:07 | Son Güncelleme

Cumartesi öğleden sonra Washington ve yakınlarındaki eyaletleri etkisi alan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor - Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı başkent, beyaza büründü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin doğu yakasını cumartesi gününden itibaren etkisi altına alan kar yağışı, başkent Washington'u beyaza bürüdü.

Cumartesi öğleden sonra Washington ve yakınlarındaki eyaletleri etkisi alan yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı başkent Washington, beyaza büründü.

Başkentte yeni yılın ilk karının tadını ise çocuklar çıkardı.

Beyaz Saray, ABD Kongresi ve diğer önemi anıtların bulunduğu "National Mall" parkına aileleri ile gelen onlarca bölge sakini Kongre'nin önündeki tümsekten kayarak karın keyfini çıkardı.

ABD'nin Bölge Hava Tahmin Yönetimi kar yağışının bu akşam itibarıyla durmasını beklerken havanın birkaç gün içerisinde mevsim normallerine döneceğini tahmin ediyor.

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ABD kar yağışı Washington

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