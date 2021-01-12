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ABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar "acil durum" ilan edildi

12.01.2021 07:07 | Son Güncelleme:
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ABD'nin başkenti Washington DC'de 24 Ocak'a kadar "acil durum" ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın "Başkanlık devir-teslim töreninde silahlı protesto gösterileri düzenlenebileceği" uyarıları üzerine Washington DC'de 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, FBI'ın "Başkanlık devir-teslim töreninde silahlı protesto gösterileri düzenlenebileceği" uyarıları üzerine Washington DC'de 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu 20 Ocak Çarşamba günü Joe Biden'a devredecek.

3 Kasım'da kaybettiği başkanlık seçimi sonrası asılsız şekilde sonuçların hileli olduğunu savunan Trump, Demokratların adayı Biden'ın seçim zaferinin onaylandığı 6 Ocak günü taraftarlarına Kongre'ye yürüme çağrısı yapmış; radikal sağ grupların da aralarında bulunduğu taraftarları Kongre binasını basmıştı.

Bunun üzerine FBI, devir teslim töreni sırasında hem Başkent Washington DC'de hem de 50 eyalette silahlı gösteriler düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Bunun üzerine Trump, 24 Ocak'a kadar geçerli olacak acil durum ilan etti. Bu kapsamda Ulusal Muhafızlar'dan 15 bin asker daha bölgeye gönderilecek. Washington'daki bazı turistik yerler ziyarete kapatılacak.

Temsilciler Meclisi'nin Demokratik üyelerinden Tim Ryan'ın verdiği bilgiye göre, 6 ocak'taki olaylarla ilgili Kongre'de görevli iki polis geçici olarak görevden uzaklaştırılırken 10 ile 15 arasında polis de soruşturma kapsamına alındı.

Görevi devralacak olan seçilmiş başkan Joe Biden, geçiş sürecini yürüttüğü Delaware'de gazetecilere, yemin törenlerde gelenekselleştiği şekilde "Dışarıda yemin etmekten korkmuyorum" dedi:

"Ancak kamu malına zarar veren, insanların hayatını tehdit eden ve isyana teşvik ederek büyük bir zarara yol açan herkesin hesap vermesi kritik önemde."

Cumhuriyetçiler de 'kınama' yayımlamak için harekete geçti

https://www.youtube.com/watch?v=zl4fWO\_vp0c&feature=youtu.be

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Çarşamba günü oylamak üzere, "isyancıları kışkırttığı" gerekçesiyle Trump'ın 20 Ocak'tan önce görevden azledilmesi için Meclis'e teklif sundu.

Demokratların çoğunlukta olduğu Meclis'ten onay çıksa da, başkanın görevden azli için Senato'dan üçte iki çoğunlukla geçmesi gerekiyor. Bunun için de 17 Cumhuriyetçi senatörün de onayı gerekiyor. Bu sebeple azil pek mümkün görünmüyor.

Buna karşılık Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler de Başkan Trump'ın "resmen kınanması" için teklif hazırladı.

New York Times gazetesine bir görüş yazısı yazan Cumhuriyetçi Meclis üyesi Tom Reed, "Trump'ın gelecekte herhangi bir kamu görevinde bulunmaması için Kongre'de ne tür adımlar atılmalı gerektiğine bakacağım" ifadelerini kullandı ve 6 Ocak'taki olayların hesabının geç olmadan verilmesi gerektiğini savundu.

"Pence ile Trump görüştü"

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Anayasa'ın 25. Maddesi'ni yürürlüğe sokması ve Kabine'de çoğunluğun desteğini alarak Başkan Trump'ı görevden alması için Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefon görüşmesi yaptığını açıklamıştı.

Ancak Pence, bu adımı atmaktan kaçındı. Bir yandan da ABD basını, 6 Ocak'taki olaylardan bu yana Trump'a mesafeli duran Pence'in Başkan ile konuşmadığını yazıyordu.

Pazartesi günü Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD basınına, Trump ve Pence'in Beyaz Saray'da bir araya geldiği ve "İyi bir sohbet gerçekleştirdiği" bilgisini verdi.

Trump ve Pence

İç Güvenlik Bakan Vekili Wolf istifa etti

6 Ocak'taki olayların ardından bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler de Trump'a tepki göstermiş, iki bakan da istifa etmişti.

Bu isimlere İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Chad Wolf da katıldı. Wolf, pazartesi gecesi yerel saatle 23.59'da koltuğunu bırakacağını açıkladı. Wolf'un yerine görevi Federal Acil Durum Yönetim Teşkilatı Başkanı Pete Gaynor devralacak.

Trump'ın seçim sonuçları karşısında aldığı tavra itiraz eden Wolf'un bakanlık görevine adaylığı, Trump tarafından geçen hafta geri çekilmişti.

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