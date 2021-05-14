ABD’nin Başkentinde Benzin Kıtlığı

Geçen hafta ülkenin en büyük akaryakıt boru hattı Colonial’a düzenlenen siber saldırı nedeniyle ABD’nin güneydoğusunda benzin istasyonları benzin sıkıntısı yaşamaya başladı. Benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

GasBuddy yetkililerinden Patrick De Haan benzin sıkıntısı yaşanan eyaletlerin çoğunda paniğe dayalı satın alımların devam ettiğini ve durumun normale dönmesinin birkaç haftayı alacağını belirtti.

Ancak Cuma günü başkent Washington’da benzin sıkıntısı devam etti. GasBuddy şirketine göre Washington’da benzin kıtlığı yaşanan istasyonların sayısı bir günde yüzde 79’dan yüzde 87’ye çıktı.

Colonial akaryakıt boru hattı bir haftadır süren yakıt sıkıntısının ardından piyasaları rahatlatmak için benzin istasyonlarına akaryakıt takviyesini hızlandırdı. Washington, araç sahiplerini stokların yakında normale döneceği konusunda rahatlatmaya çalışıyor.

GasBuddy şirketine göre Washington’da benzin kıtlığı yaşanan istasyonların sayısı bir günde yüzde 79’dan yüzde 87’ye çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) siber güvenlik ekipleri ABD enerji altyapısının büyük kısmını felç eden saldırıya odaklanırken saldırının sorumlusu olduğu sanılan DarkSide adlı grup aralarında Illinois eyaletinden bir teknoloji firmasının da olduğu üç farklı firmadan sızdırdıkları bilgileri yayınladı.

Perşembe günü Kuzey Carolina’daki benzin istasyonlarının yüzde 70’inde, Virginia, Güney Carolina ve Georgia’da ise istasyonların yaklaşık yarısında akaryakıt tükendi. Ülke genelinde ortalama benzin fiyati varil başına 3 doları buldu. Amerikan Otomobil Birliği’ne göre bu 2014 yılının Ekim ayından bu yana görülen en yüksek rakam.

Hafta boyunca sürücülerin panik içinde benzin istasyonlarına akın ederek benzin depolaması birçok eyalette benzin istasyonlarının yarısından fazlasının kapılarını kapatmasına neden olmuştu.

Başkan Joe Biden da tedarikin bu haftasonundan itibaren normale dönmeye başlayacağını bildirdi.

Durumu yakından takip eden Amerikan Otomobil Birliği sözcüsü Jeanette McGee de sürücülere yakında rahatlayacakları mesajını verdi.

Saldırı ABD’nin hayati altyapı tesislerinin siber suçlar karşısında ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bloomberg Haber kanalı tarafından yayınlanan bir haberde, Colonial’ın ABD'deki en büyük yakıt boru hattı ağının operasyonlarını durduran siber saldırının ardından Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödediği öne sürülmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Perşembe günü yaptığı açıklamada, Colonial boru hattının maruz kaldığı gibi siber saldırıların kurbanı olan şirketler tarafından fidye ödenmemesi gerektiğini söylemişti.

Colonial kendisinden ne kadar fidye istendiği ya da bunu ödeyip ödemediği konusunda açıklama yapmadı. Reuters haber ajansına konuşan konuya yakın kaynaklara göre Colonial firmasının sigortası fidye ödemelerini de kapsıyor.

Dört eyalet ve federal denetçiler yakıt sıkıntısını gidermek için, yeni malzemelerin teslimatını hızlandırmak amacıyla yakıt sürücü kısıtlamalarını gevşetti.

Washington ayrıca, açıklanmayan bir tedarikçinin benzin ve dizeli yabancı bandıralı gemilerle ABD’nin Meksika Körfezi kıyısından doğu kıyısı limanlarına nakletmesine izin veren bir muafiyet yayınladı.

ABD, yurt içi limanlar arasındaki nakliyatı Amerikan gemileriyle sınırlandırıyor.

