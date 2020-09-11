ABD’nin Batı Kıyılarında 100 Büyük Yangın

Amerika’nın batı kıyılarında kuru ve sıcak havanın şiddetli rüzgarlarla bir araya gelmesi çok sayıda bölgede etkili olan 100 kadar yangına neden oldu. Yüzlerce ev yok oldu, sekiz kişi hayatını kaybetti.
Reuters haber ajansına göre son 48 saatte California eyaletinde dört kişi, Oregon eyaletinde üç kişi ve Washington eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti. Her üç eyalette de binlerce kişi için tahliye emri verildi.
Batı eyaletlerinde devam eden yüz kadar büyük yangından en çok etkilenen yerlerden biri Oregon eyaleti. Yaklaşık 3.000 itfaiye görevlisi eyalette devam eden 30 kadar yangını söndürmeye çalışıyor.
Yangınlar Oregon’daki Cascade Dağları’nda en az beş topluluğun yaşadığı bölgeleri etkiledi. Normalde yangınların ulaşmadığı kıyı bölgelerindeki yağmur ormanları da buna dahil. Washington eyaletindeyse bir yangın, tarımla geçimini sağlayan Malden kasabasının tamamen yok olmasına neden oldu.
Oregon’un orta kesimlerinde Detroit kentindeki gibi yangının yerle bir ettiği yerlerde arama kurtarma çalışmaları başladı. Burada itfaiye ekipleri helikopterlerin yangın nedeniyle tahliye faaliyetlerini tamamlayamadığı dağlık bir bölgede zor bir kurtarma operasyonu yürüterek bölge sakinlerini tahliye etti.
Portland’ın 80 kilometre güneyindeki Lyons kentinde 12 yaşında bir çocuk yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
Birçok mahalle tamamen kül oldu
İtfaiye görevlileri güneyden gelen sıcak, kuru rüzgarların yangınların mahalle mahalle, ev ev yayılmasına neden olduğunu belirtti.
Birçok mahallenin tamamen yandığı Oregon’da Vali Kate Brown, eyaletin yangınlar nedeniyle belki de şimdiye kadarki en fazla can kaybını yaşadığını söyledi.
Uzmanlar aşırı yağışlı ve kuru mevsimlerin nedeninin küresel ısınma olduğunu söylüyor.
California’da binlerce kişi tahliye edildi
California’daysa yetkililer toplamda 64 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Amerika’nın en kalabalık eyaletinde itfaiye ekipleri 29 büyük yangına karşı mücadele ediyor.
Tahliye edilenlerin üçte biri eyaletin başkenti Sacramento’nun kuzeyinde yer alan Butte ilçesinden çıkartıldı. Burada yangınlar 99.000 hektar alanın ve 2.000 evin yanmasına neden oldu.
Bu bölgedeki yangınlarda 3 kişi, kuzeydeki Siskiyou ilçesindeyse bir kişi hayatını kaybetti. California’da bu yaz meydana gelen yangınlarda toplamda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş oldu.
Rekor düzeyde alan kül oldu
California’daki yangınlar 2020 yılında rekor düzeyde alanı yok etti. Eyalet tarihinin en büyük 20 yangınından altısı bu yıl yaşandı ve toplamda 1 milyon 254 bin hektar alan kül oldu.
Washington eyaletinde de dağlık bir bölgedeki yangında bir yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.