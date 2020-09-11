ABD’nin Batı Kıyılarında 100 Büyük Yangın

Amerika’nın batı kıyılarında kuru ve sıcak havanın şiddetli rüzgarlarla bir araya gelmesi çok sayıda bölgede etkili olan 100 kadar yangına neden oldu. Yüzlerce ev yok oldu, sekiz kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına göre son 48 saatte California eyaletinde dört kişi, Oregon eyaletinde üç kişi ve Washington eyaletinde bir kişi hayatını kaybetti. Her üç eyalette de binlerce kişi için tahliye emri verildi.

Batı eyaletlerinde devam eden yüz kadar büyük yangından en çok etkilenen yerlerden biri Oregon eyaleti. Yaklaşık 3.000 itfaiye görevlisi eyalette devam eden 30 kadar yangını söndürmeye çalışıyor.

Yangınlar Oregon’daki Cascade Dağları’nda en az beş topluluğun yaşadığı bölgeleri etkiledi. Normalde yangınların ulaşmadığı kıyı bölgelerindeki yağmur ormanları da buna dahil. Washington eyaletindeyse bir yangın, tarımla geçimini sağlayan Malden kasabasının tamamen yok olmasına neden oldu.

Oregon’un orta kesimlerinde Detroit kentindeki gibi yangının yerle bir ettiği yerlerde arama kurtarma çalışmaları başladı. Burada itfaiye ekipleri helikopterlerin yangın nedeniyle tahliye faaliyetlerini tamamlayamadığı dağlık bir bölgede zor bir kurtarma operasyonu yürüterek bölge sakinlerini tahliye etti.