HABER

ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'i sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:42 | Son Güncelleme

ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'i sevindirdi

KUDÜS (AA) - ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurması İsrail'de sevinçle karşılandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, aldıkları karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya minnettar olduğu belirtildi.

ABD'nin aldığı kararın "tarihi gerçeği" yansıttığı iddia edilen açıklamada, diğer ülkelere de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin Trump yönetimine benzer kararlar alma çağrısı yapıldı.

- "İsrail, Filistinlilerle kalıcı barış görüşmelerine hazır"

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kalıcı barışı sağlamak amacıyla tüm nihai statü meseleleriyle ilgili Filistin ile barış görüşmeleri yapmaya hazır ve istekli olmaya devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Ancak İsrail, yerleşim yerlerinin yasallığıyla ilgili tüm tartışmaları reddetmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aldığı karardan dolayı ABD yönetimini tebrik ederken, Washington yönetiminin bir kez daha kararlı şekilde İsrail'in yanında yer aldığını ortaya koyduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor Bu kente gelen hem kültürel geziye hem yemeğe doyuyor
İzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölüİzmir'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü
Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar varSamsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahallenin elektriği kesildi! Konya'da korku dolu dakikalar!

Mahallenin elektriği kesildi! Korku dolu dakikalar!

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Samsun’da otomobil ağaca çarptı: Yaralılar var

Samsun'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Pompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

18 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.