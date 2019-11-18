ABD'nin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'i sevindirdi

KUDÜS (AA) - ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurması İsrail'de sevinçle karşılandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, aldıkları karardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya minnettar olduğu belirtildi.

ABD'nin aldığı kararın "tarihi gerçeği" yansıttığı iddia edilen açıklamada, diğer ülkelere de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin Trump yönetimine benzer kararlar alma çağrısı yapıldı.

- "İsrail, Filistinlilerle kalıcı barış görüşmelerine hazır"

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kalıcı barışı sağlamak amacıyla tüm nihai statü meseleleriyle ilgili Filistin ile barış görüşmeleri yapmaya hazır ve istekli olmaya devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Ancak İsrail, yerleşim yerlerinin yasallığıyla ilgili tüm tartışmaları reddetmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, aldığı karardan dolayı ABD yönetimini tebrik ederken, Washington yönetiminin bir kez daha kararlı şekilde İsrail'in yanında yer aldığını ortaya koyduğunu kaydetti.