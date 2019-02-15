ABD’nin Batısında Fırtına Sonrası Sel Tehdidi

Amerika’nın batısını etkisi altına alan fırtınanın ardından bölge sel ve çamur kaymaları nedeniyle hala tehdit altında. Pasifik Okyanusu’ndan gelen şiddetli yağmur, kar ve rüzgarın neden olduğu felaketten California, Oregon, Wyoming, Colorado ve Arizona eyaletleri ciddi oranda etkilendi.

Ülkenin batı kıyısındaki şiddetli yağışlar Perşembe günü sona ermiş olmasına rağmen yetkililer özellikle eğimli bölgelerde sel ve çamur kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Çamur ve enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken Los Angeles’ta bir kadının, San Diego’daysa genç bir adamın selde hayatını kaybettiği bildirildi.

Bölgede son yıllarda yaşanan en şiddetli fırtınada onlarca bina boşaltıldı. Birçok otoban kapatılırken, San Francisco Havaalanı’nda da uçuşlar ertelendi.

2018 yılında California’da çıkan orman yangınlarında neredeyse tamamen kül olan Paradise semti ve civarı da son fırtınada etkilenen yerlerden oldu.

Uzmanlar yaklaşık bir hafta boyunca devam eden ve Perşembe günü sona eren fırtınanın Pasifik Okyanusu’ndan Hawaii’ye uzanan bir atmosferik nehrin etkisiyle oluştuğunu belirtiyor.

