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ABD'nin Batısında Yangınlarla Mücadele Sürüyor

25.07.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın batı eyaletlerinde devam eden 85 büyük orman ve arazi yangını 550 bin hektardan fazla alanın zarar görmesine yol açtı. Beş itfaiyecinin yaralandığı Montana'daki yangınlara yardım için başka eyaletlerden ekipler gönderiliyor

ABD'nin Batısında Yangınlarla Mücadele Sürüyor

ABD’nin batısındaki eyaletlerde aşırı sıcaklardan kaynaklanan orman ve arazi yangınları sürüyor. Montana eyaletinde kırsal bölgelere ve evlere büyük zarar veren yangında beş itfaiyecinin yaralanmasından sonra başka eyaletlerden bölgeye yangın söndürme ekipleri gönderiliyor.

Oregon eyaletindeki Bootleg yangınında ilerleme sağlandığı bildiriliyor. Yetkililer yarısından azının kontrol altına alınabildiği yangının ilerlemesine karşı bölgedeki bazı evleri Cuma akşamından itibaren tahliye etmeye başladı. Alevlerin ilerleyişinde yavaşlama kaydedilse de yetkililer başka bölgelerde yangın tehlikesi yaşanmasından kaygılı.

Eyalet ormancılık yetkilileri, alevlerin buldozerlerin açtığı alanları dahi aşabildiğine dikkati çekerken, aşırı kuru ve sıcak havanın yangını güçlendirdiğini söylüyor.

California Valisi Gavin Newsom, yangınların mal ve can kaybına yol açabileceği bazı ilçelerde olağanüstü hal ilan etti. Olağanüstü hal ilanı yangınlarla mücadelede eyalet bütçesinden daha fazla ödenek ayrılmasını sağlıyor.

Montana Valisi Greg Gianforte de kendi yangınlarıyla mücadele için California ve Utah eyaletlerinden ekiplerin yardıma geldiğini açıkladı. Devil’s Creek (Şeytan Deresi) bölgesinde alev hortumu haline gelen yangınlar beş itfaiye görevlisinin yaralanmasına yol açmıştı. Yetkililer, halen tedavi gören itfaiyecilerin durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

California ve Nevada eyaletleri sınırındaki Tamarack bölgesindeki yangınlar devam ederken Butte ilçesindeki Dixie yangınının eğimli arazilerde ilerlemesi, mücadele ekiplerinin yangına müdahalesini zorlaştırıyor. Dixie yangını California’nın bu yıl yaşadığı en büyük yangın olarak kaydedildi.

İki büyük yangından yayılan dumanlar, Nevada eyalet sınırı ve Tahoe Gölü’nün güneyinde görüş açısını düşürürken hava kalitesini de sağlıksız seviyeye indirdi.

Washington eyaletinde de iki bölgede yangılar devam ederken eyalet sınırının Idaho tarafında da çıkan yeni yangınlar tahliyelere yol açtı. Bölgedeki Silverwood lunaparkı kısa bir süreliğine güvenlik amacıyla kapatıldı.

Haftasonu California, Utah, Nevada ve Arizona’da yer yer yağış ve fırtına bekleniyor. Ancak uzmanlar, bu fırtınaların yağıştan öte orman yangınını tetikleyebilecek yıldırımlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Amerika’nın batı eyaletlerinde devam eden 85 büyük yangın 550 bin hektardan fazla alanın zarar görmesine yol açtı.

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