ABD’nin Batısındaki Yangınların Dumanı Doğuya Ulaştı

Amerika’nın batısındaki yangınların neden olduğu pus ve duman New York’a kadar ulaştı. Oregon eyaletindeki yangın, ABD’nin şu anda devam eden en büyük yangını.

California, Oregon ve Montana’daki yangınların neden olduğu duman Salı günü New York’a kadar ulaştı. Kent sakinleri puslu bir gökyüzüne uyandı. Oregon eyaletinin Bootleg yangını bin 569 kilometrekarelik alana yayılmış durumda.

Yangınlar ayrıca California’nın Sierra Nevada sıradağlarının her iki yakasını da etkisi altına aldı. California’nın Alpler’i denilen bölgede devam eden Tamarack yangını, birçok yerleşim biriminde yaşayanların tahliye edilmesine neden oldu. Yangın kontrol altına alınamadan 158 kilometrekarelik alana yayıldı. 2018 yılında yaşanan ölümcül Paradise yangınının yaşandığı bölge yakınında meydana gelen Dixie yangınıysa 163 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldı ve Feather River Valley bölgesindeki küçük toplulukları tehdit etmeye başladı.

New York’a kadar ulaşan pus ve duman, geçen yıl sonbaharda Oregon’da yaşanan, eyaletin gördüğü en kötü yangınların neden olduğu dumanları hatırlattı. Geçen yılki yangınlar da hava kalitesinin kilometrelerce ötede bile düşmesine neden olmuştu.

Ulusal Meteoroloji Dairesi uzmanlarından David Lawrence, ‘‘Çok sayıda yangının büyük miktarda duman oluşturduğuna tanık oluyoruz. Bunlar çoğu zaman ülkenin doğu kıyılarına ulaştığında genellikle incelir, ancak bu kez atmosferde o kadar çok duman var ki doğu yakasına ulaştığında da hala oldukça kalın olması bekleniyor’’ dedi.

İtfaiye ekipleri 10 gündür alevlerle mücadele ediyor

Oregon yangını eyaletin güney kısmında büyük tahribata neden oldu. Yangın şiddetli rüzgarlarla günde 6 kilometre yayılıyor. Aşırı kuru hava koşulları da yangının yayılmasına yol açıyor.

İtfaiye ekipleri ağaçtan ağaca sıçrayan ateş topları, patlayan ağaçlar, ağaçlardan fırlayan ve yeni alevler başlatan közlerle 10 gündür mücadele ediyor. Bazı yerlerde yangın kendi hava sistemini oluşturuyor ve kuru yıldırımlara neden oluyor. Dev duman bulutları gökyüzünde 9 kilometre yüksekliğe kadar çıktı.

Fremont-Winema Ulusal Ormanı’nda çıkan yangın da Salı günü yakınlardaki daha küçük bir yangınla birleşti.

Yangının yüzde 30’u kontrol altına alındı. Ancak tehlikeli hava koşullarının hafta boyunca devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Yangın sırasında bölgedeki en az 2 bin ev tahliye edildi, 5 bin ev ise alevlerin tehdidi altında kaldı. En az 70 ev ve 100’den fazla bina kül oldu. Aylardır süren kuraklık ve aşırı sıcaklarla mücadele eden bölge sakinleri ve hayvanlar şimdi de alevlerden gökyüzüne yayılan kalın duman tabakasına maruz kalıyor.

Aşırı kuru hava yangınlarla mücadeleyi zorlaştırıyor

İklim değişikliğine bağlı aşırı kuru hava koşulları ve sıcak hava dalgaları yangınlarla mücadeleyi de zorlaştırıyor. İklim değişikliği ülkenin batısını son 30 yılda daha sıcak ve kurak hale getirdi. Hava koşulları gelecekte aşırılaşmaya devam edecek. Bu durumun yangınları daha sık ve yıkıcı hale getirmesi bekleniyor.

Washington eyaletinin doğusunda yetkililer Cuma gününden itibaren yangın tehdidi nedeniyle tüm park alanlarını geçici olarak kapattı.

Bootleg yangını, Kalamath Kabilesini de etkiliyor. Kabile, Doğa Koruma Vakfı’yla birlikte bölgede planlı yangınlar oluşturarak Sycan Marsh bölgesinde ormanları seyreltmeye, böylece daha büyük yangınların çıkmasına engel olmaya çalışıyor. Kabilenin geleneksel toprakları olan sulak alanlar ve yüksek orman alanları bu hafta yangınlara teslim oldu.

