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ABD’nin Bazı Eyaletlerine Bir Gecede Kış Geldi

09.09.2020 02:23 | Son Güncelleme

ABD’nin başta Coloroda ve Montana olmak üzere bazı eyaletlerinde yaz mevsiminden kışa ani bir geçiş oldu. Kanada’dan gelen soğuk havanın etkisiyle 24 saatten az bir sürede hava sıcaklığının 15 santigrat derece düşmesiyle bölge kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı

ABD’nin Bazı Eyaletlerine Bir Gecede Kış Geldi

ABD’nin başta Coloroda ve Montana olmak üzere bazı eyaletlerinde yaz mevsiminden kışa ani bir geçiş oldu. Kanada’dan gelen soğuk havanın etkisiyle 24 saatten az bir sürede hava sıcaklığının 15 santigrat derece düşmesiyle bölge kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı.

Hava sıcaklığında meydana gelen ani ve sert düşüş yüzünden ağaçlar köklerinden söküldü, Montana’daki Buzullar Milli Parkı’nın içinden geçen manzaralı yolun bir bölümü kar yüzünden kapandı. Binlerce ev elektriksiz kaldı.

Coloroda, Montana ve Wyoming eyaletleri yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. Okyanusun ılıman etkisinden uzak olan Coloroda ani hava değişikliklerine yabancı değil, ancak Denver’da Pazartesi günü 34 santigrat derece olan sıcaklığın Salı günü 0 santigrat dereceye düşmesi meteorologlara göre beklenenden daha erken yaşandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi 1872 yılından bu yana Denver’da hava sıcaklığının 15 derece ya da daha fazla düştüğü altı gün daha kaydetti. Ancak bu altı günün hepsi de kış mevsimine denk gelmişti. Cumartesi günü Eylül ayındaki en sıcak günlerinden birini yaşayan Denver’da hava sıcaklığı 38 santigrat dereceydi.

Utah eyaletinde de hava sıcaklığının 22 santigrat derece düşmesiyle birlikte Salt Lake City’de ağaçlar devrildi, Corona virüsü salgını sebebiyle uzaktan yapılan eğitimin ilk günü hava koşulları yüzünden sekteye uğradı. Elektrik kesintisi sebebiyle uzaktan yapılan dersler iptal oldu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Montana’nın güneyinden Coloroda’nun güneyine kadar olan bölge için kış fırtınası uyarısı yaptı. Montana, Idaho, Colorado, Nebraska, Kuzey Dakota ve Minnesota eyaletlerinin bazı bölgeleri için don uyarısı yapıldı.

Uzmanlar hava sıcaklıklarında yaşanan bu ani düşüşte iklim değişikliğinin bir etkisinin olup olmadığını araştırıyor.

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