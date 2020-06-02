ABD’nin Bazı Güney Eyaletlerindeki Vaka Sayısında Sert Artış

ABD’nin güneyindeki bazı eyaletlerde Corona virüsü vaka sayılarında önceki haftaya göre ani yükseliş kaydedildi. Reuters haber ajansının analizine göre Alabama, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinin hepsinde vaka sayısında yüzde 35 oranında ya da daha fazla artış görüldü.

Güney Carolina sağlık yetkilileri, George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protesto gösterilerinde sosyal mesafe kurallarının dikkate alınmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle gelecek günlerde vaka sayısında daha da büyük artış beklediklerini dile getirdi.

Güney Carolina eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Halkın sosyal mesafe kurallarını uygulama ve her tür kalabalıktan kaçınma gibi tavsiyelere uymaması durumunda rakamların artmasını bekleyebiliriz’’ denildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre Güney Carolina’da rakamların üç haftadır artmasında, eyaletteki 194 yaşlı bakımevinde Corona virüsü testi uygulamasının tamamlanmasının payı olduğu belirtildi.