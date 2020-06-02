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ABD’nin Bazı Güney Eyaletlerindeki Vaka Sayısında Sert Artış

02.06.2020 19:19 | Son Güncelleme

ABD’nin güneyindeki bazı eyaletlerde Corona virüsü vaka sayılarında önceki haftaya göre ani yükseliş kaydedildi. Reuters haber ajansının analizine göre Alabama, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinin hepsinde vaka sayısında yüzde 35 oranında ya da daha fazla artış görüldü

ABD’nin Bazı Güney Eyaletlerindeki Vaka Sayısında Sert Artış

ABD’nin güneyindeki bazı eyaletlerde Corona virüsü vaka sayılarında önceki haftaya göre ani yükseliş kaydedildi. Reuters haber ajansının analizine göre Alabama, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinin hepsinde vaka sayısında yüzde 35 oranında ya da daha fazla artış görüldü.

Güney Carolina sağlık yetkilileri, George Floyd’un gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan protesto gösterilerinde sosyal mesafe kurallarının dikkate alınmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle gelecek günlerde vaka sayısında daha da büyük artış beklediklerini dile getirdi.

Güney Carolina eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Halkın sosyal mesafe kurallarını uygulama ve her tür kalabalıktan kaçınma gibi tavsiyelere uymaması durumunda rakamların artmasını bekleyebiliriz’’ denildi.

Yetkililerin açıklamalarına göre Güney Carolina’da rakamların üç haftadır artmasında, eyaletteki 194 yaşlı bakımevinde Corona virüsü testi uygulamasının tamamlanmasının payı olduğu belirtildi.

Alabama eyaleti sağlık yetkilileriyse vaka sayısının Mayıs ayı başından beri yükselmesini toplum içinde hastalığı bulaştırma oranının artmasına, yeni salgın kümeleri oluşmasına ve daha fazla test yapılmasına bağladı.

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili görüş olmak için henüz Virginia eyaleti yetkililerine ulaşamadı.

Reuters haber ajansının gönüllüler tarafından yürütülen COVID Takip Projesi’nden aldığı verilerle yaptığı değerlendirmeye göre ABD genelinde yeni Corona virüsü vakaları, son beş haftadır düşüşte. Geçen hafta yüzde 4,7 olan vaka düşüş oranı, önceki hafta yüzde 0,8’di.

ABD’de 50 eyaletin tamamı sosyal ve ekonomik faaliyetleri kısmen başlattı. Bu dönemde 17 eyalette vaka sayısında artış yaşanıyor. Bir önceki hafta vaka artışı görülen eyalet sayısıysa 20’ydi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) eyaletlere sosyal mesafe kurallarını hafifletmeden önce günlük yeni vaka sayısının 14 gün boyunca düşmesini beklemelerini tavsiye ediyor.

Reuters’a göre 13 eyalet, geçen hafta bu kriteri yerine getirdi. Bundan bir önceki haftaysa 14 eyalet ve başkent Washington, bu kriteri yerine getirmişti. Yeni vaka sayısında 7 haftadır azalma kaydeden Pennsylvania ve New York ise vaka sayılarının en uzun süredir düşüşte olduğu eyaletler. New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts’te de yeni vaka sayılarının düşmekte olduğu gözleniyor.

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