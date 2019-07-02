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ABD'nin Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü ilan etmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'nin Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu küresel terör örgütü ilan etmesi) Bu kararla Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun etki alanı daralacaktır"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) "küresel terör örgütü" ilan etmesiyle ilgili "ABD'nin bu kararıyla Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun etki alanı daralacaktır." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun 2006'da Pakistan'da terör örgütü ilan edildiği ifade edildi.

Örgütün ülkede terör saldırıları düzenlediği hatırlatılan açıklamada, "ABD'nin bu kararıyla Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun etki alanı daralacaktır. Bu örgütün eylemlerini yüceltenler başta olmak üzere faillerin, organizatörlerin, finansörlerin ve dış sponsorların hesap vermesi ve adalete teslim edilmesi önemlidir." ifadesine yer verildi.

- ABD, terör örgütü ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklama ile Pakistan'ın Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu "küresel terör örgütü" ilan etti.

Açıklamada örgütle ilişkili kişilerin ABD'deki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının da bu gruba yapacağı yardımların suç teşkil edeceği belirtildi.

- Pakistan güvenlik güçleri ve Çinlilere saldırıyor

Belucistan eyaletinin bağımsızlığını amaçlayan ayrılıkçı örgüt, Belucistan yeraltı ve yer üstü kaynaklarının adilce paylaşılmadığı ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinden yeterli hak alınmadığı iddiasıyla bu proje ile projeyi yürüten Çinlilere karşı saldırılar düzenlemişti.

Örgüt ayrıca Pakistan güvenlik güçlerini de hedef alıyor.

Son olarak Çin'in CPEC kapsamında dünyaya açılacağı liman kenti Gvadar'da mayıs ayında bir otele baskın düzenleyen BLA militanları, yaklaşık bir gün işgal ettikleri otelde 5 kişiyi öldürmüştü.

BLA ayrıca, ocakta Çin'in Karaçi Konsolosluğu'na da silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş, 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) Pakistan

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