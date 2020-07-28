ABD'nin Berlin'e Atayacağı Yeni Büyükelçisi Belli Oldu

ABD’nin Berlin Büyükelçisi olarak atanacak isim belli oldu. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın, Fox News televizyonu yorumcularından emekli albay Douglas Macgregor’u, 2 Haziran’da bu görevden ayrılan Richard Grenell’in yerine geçecek isim olarak Senato’ya önereceğini duyurdu. "Albay Macgregor, çok sayıda madalyası olan bir savaş gazisi, yazar ve danışman" diyen bir Beyaz Saray sözcüsü, Macgregor’un askeri analizleriyle ABD, NATO ve İsrail ordularının modernleşmelerine katkıda bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Macgregor’un Almanya siyasetini ve askeri politikalarını yakından takip ettiği, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki savaş hakkında bir kitabı bulunduğuna da dikkat çekildi. NATO’nun 1999 yılında Kosova’daki askeri operasyonuna katılan ve askeri kariyeri boyunca Amerikan ordusunun en yüksek rütbeli madalyalarını alan Macgregor, Washington’da silahlı kuvvetlere yönelik stratejiler ve ulusal güvenlik konularında en tanınan uzmanlar arasında yer alıyor. Başkan Trump’a desteğiyle bilinen Fox News televizyon kanalında yorumcu olarak da çalışan Macgregor’un ismi geçen yıl, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu için de gündeme gelmişti. Trump’ın adaylar listesinde yer alan Macgregor’un yerine Robert O'Brien seçilmişti.

Macgregor Türkiye'nin Suriye endişelerini savununan bir isim Douglas Macgregor, bundan kısa bir süre önce Washington'da katıldığı "Türk-Amerikan İlişkileri" konulu bir panelde, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirerek, "Rusya ve İran'ın bölgedeki etkinliği Amerika için hassasiyet taşıyan konular. Aynı zamanda Amerika'nın boşalttığı bölgelerdeki durumun ne olacağına ilişkin belirsizlik önemli bir nokta" şeklinde konuştu ve Türkiye’yle ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin Suriye sınırıyla ilgili endişelerinin tamamıyla meşru olduğunu da ifade etmişti. Almanya’daysa Douglas Macgregor’un Büyükelçi olarak atanacağı haberi konusunda yapılan ilk yorumlarda, muhafazakar çizgisi ve Trump’a olan yakınlığı nedeniyle Washington-Berlin hattındaki gerilimin azalmasına katkıda bulunup, bulunamayacağı sorgulanıyor. Macgregor da Merkel'e karşı selefi Grenell gibi eleştirel olabilir Diplomatik kaynaklar, Macgregor’un, selefi Richard Grenell’in Almanya’ya karşı eleştirel tutumunu sürdüreceğinden yola çıkıyor. Grenell, Berlin'de görev yaptığı 2 yıl boyunca Almanya Başbakanı Merkel'e yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Grenell’in açıklamalarına karşı tepkiler, Federal Meclis’teki muhalefet partilerinin Grenell’in "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edilmesini talep etmesine kadar varmıştı.