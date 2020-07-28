ABD'nin Berlin'e Atayacağı Yeni Büyükelçisi Belli Oldu

ABD’nin Berlin Büyükelçisi olarak atanacak isim belli oldu. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın, Fox News televizyonu yorumcularından emekli albay Douglas Macgregor’u, 2 Haziran’da bu görevden ayrılan Richard Grenell’in yerine geçecek isim olarak Senato’ya önereceğini duyurdu.
"Albay Macgregor, çok sayıda madalyası olan bir savaş gazisi, yazar ve danışman" diyen bir Beyaz Saray sözcüsü, Macgregor’un askeri analizleriyle ABD, NATO ve İsrail ordularının modernleşmelerine katkıda bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Macgregor’un Almanya siyasetini ve askeri politikalarını yakından takip ettiği, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki savaş hakkında bir kitabı bulunduğuna da dikkat çekildi.
NATO’nun 1999 yılında Kosova’daki askeri operasyonuna katılan ve askeri kariyeri boyunca Amerikan ordusunun en yüksek rütbeli madalyalarını alan Macgregor, Washington’da silahlı kuvvetlere yönelik stratejiler ve ulusal güvenlik konularında en tanınan uzmanlar arasında yer alıyor. Başkan Trump’a desteğiyle bilinen Fox News televizyon kanalında yorumcu olarak da çalışan Macgregor’un ismi geçen yıl, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğu için de gündeme gelmişti. Trump’ın adaylar listesinde yer alan Macgregor’un yerine Robert O'Brien seçilmişti.
Macgregor Türkiye'nin Suriye endişelerini savununan bir isim
Douglas Macgregor, bundan kısa bir süre önce Washington'da katıldığı "Türk-Amerikan İlişkileri" konulu bir panelde, Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştirerek, "Rusya ve İran'ın bölgedeki etkinliği Amerika için hassasiyet taşıyan konular. Aynı zamanda Amerika'nın boşalttığı bölgelerdeki durumun ne olacağına ilişkin belirsizlik önemli bir nokta" şeklinde konuştu ve Türkiye’yle ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin Suriye sınırıyla ilgili endişelerinin tamamıyla meşru olduğunu da ifade etmişti.
Almanya’daysa Douglas Macgregor’un Büyükelçi olarak atanacağı haberi konusunda yapılan ilk yorumlarda, muhafazakar çizgisi ve Trump’a olan yakınlığı nedeniyle Washington-Berlin hattındaki gerilimin azalmasına katkıda bulunup, bulunamayacağı sorgulanıyor.
Macgregor da Merkel'e karşı selefi Grenell gibi eleştirel olabilir
Diplomatik kaynaklar, Macgregor’un, selefi Richard Grenell’in Almanya’ya karşı eleştirel tutumunu sürdüreceğinden yola çıkıyor. Grenell, Berlin'de görev yaptığı 2 yıl boyunca Almanya Başbakanı Merkel'e yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Grenell’in açıklamalarına karşı tepkiler, Federal Meclis’teki muhalefet partilerinin Grenell’in "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan edilmesini talep etmesine kadar varmıştı.
ABD ve Almanya arasındaki ilişkiler son yıllarda karşılıklı restleşmelerin havada uçuştuğu daha önce benzeri görülmemiş gerilimli bir dönemden geçiyor.
Başkan Trump’ın, Almanya’nın siyasi ve mali olarak desteklediği ve Rus gazını Baltık Denizi’nin altından Almanya’ya getirecek Kuzey Akım-2 boru hattına karşı yaptırımları hayata geçirmesi, Berlin’in NATO’daki savunma harcamalarına yeteri kadar destek vermediği yünündeki eleştirileri,buna tepki olarak Almanya'daki asker sayısını 25 bine düşürmek için 9 bin 400 askeri çekme kararı yaşanan gerilimi artırırken, Başbakan Merkel bir süre önce ABD’yle ilişkilerin kendilerine zarar verdiğini, Avrupa’nın kendi başının çaresine bakmasının vaktinin geldiğini söyledi.
Merkel’in “Kendi kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” sözleri büyük yankı bulurken, Alman Dışişleri Bakanı Maas da “ABD’yle dengeli bir ortaklığa ihtiyacımız var” demişti. Maas, dün yaptığı bir açıklamada da, “ABD artık dünyanın başındaki polis değil. Washington’un savunma ve dış politikaları Trump öncesinden başlayarak değişti. Avrupa artık kendi güvenliğini sağlamak zorunda” diye konuştu.
Berlin’deki gözlemciler, Douglas Macgregor’u Berlin’de zor bir görevin beklediğini belirtirken, Başkanlık seçiminden çıkacak sonucun Almanya ve ABD arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda da belirleyici olacağı görüşünde birleşiyorlar.