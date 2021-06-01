ABD’nin BM Büyükelçisi Türkiye’yi Ziyaret Edecek

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 2-4 Haziran günleri arasında Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında BM ve ortaklarının Suriye’deki zor insani koşullarla mücadele için yaptıkları yardımlar ele alınacak. ABD’nin BM misyonundan yapılan açıklamada ‘‘Büyükelçi, ABD-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek, küresel sorunları ele almak için NATO müttefikimizle birlikte çalışmak, mülteci krizini yönetmek de dahil Suriye konusunda işbirliğini geliştirme fırsatlarını görüşmek, Türkiye’nin sınır ötesi yardımın kolaylaştırılmasındaki önemli rolünü ve milyonlarca Suriyeli mülteciyi ağırlamak için yaptığı çalışmaları tanımak amacıyla Türk yetkililerle bir araya gelecek’’ denildi. Büyükelçi’nin deneyimlerini ilk ağızdan dinlemek için bazı mültecilerle bir araya geleceği belirtilen açıklamada milyonlarca Suriyeli’ye hayat kurtaran yardımların yapılabilmesi için ortak çalışmalar yürütülen sivil toplum örgütleri ve BM kurumlarıyla da görüşmeler yapılacağı kaydedildi.

Büyükelçi Thomas-Greenfield’ın ziyaretinin, ABD’nin BM’nin Suriye’ye insani yardım sağlama kabiliyetini yeniden arttırmak için BM, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştığı sırada düzenleneceği belirtilen açıklamada Büyükelçi’nin sınır geçişlerinin ve uluslararası insani yardımların arttırılması ihtiyacına dikkat çekeceği ifade edildi. Açıklamada Corona virüsü salgınıyla Suriye’nin kuzeyinde zor durumdaki toplulukların ihtiyaçlarının daha da arttığı ve bu ihtiyaçları karşılamak için BM ile ortaklarından başka alternatifin olmadığı kaydedildi. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Suriye’ye dört sınır kapısından yapılacak ilk yardım operasyonuna 2014 yılında onay vermişti. Geçen yıl bu sınır geçişlerinin sayısı Türkiye’deki tek bir sınır kapısıyla sınırlandırılmıştı. Dört sınır geçişinden de yardımların devam etmesine Rusya ve Çin karşı çıkmıştı. Operasyonun süresi 10 Temmuz’da dolacak. Misyonu yenilemek için hazırlanan tasarının Güvenlik Konseyi’nin dokuz üyesi tarafından kabul görmesi ve beş daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere’nin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.