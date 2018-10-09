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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

09.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifa ettiğini duyurdu…

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifa ettiğini duyurdu…

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