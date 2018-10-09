ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

Haley yıl sonuna kadar görevine devam edecek.ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Açıklama, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Trump'ın Haley ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yapıldı.

ABD Başkanı Trump, Büyükelçi Haley'in altı ay önce kendisine "biraz ara vermek istediğini” söylediğini belirtti. Haley'in "harika bir iş" çıkardığını belirten Trump, "Hepimiz senin için bir bakımdan seviniyoruz ancak (seni) kaybediyor olmaktan da nefret ediyoruz. Umarım bir noktada geri dönersin. Belki bir başka sıfatla" diye konuştu. Trump, Haley'den boşalan göreve kimin geleceğini ise iki ile üç hafta içinde kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Haley: Zamanı gelince kenara çekilmek gerek

İstifasının gerekçesiyle ilgili basın mensuplarına yorum yapmaktan kaçınan Nikki Haley, "Hükümet yetkilileri açısından ne zaman kenara çekileceğini bilmek son derece önemlidir" diye konuştu. Haley, "Aynı enerji ve gücü ortaya koyabilecek başka insanlar için görev değişikliğine gitmek bazen iyidir" dedi. Haley, Trump dönemindeki ABD dış politikasını da övdü. "Bakın iki yılda ABD'nin dış siyasetinde neler oldu. Şimdi ABD'ye saygı duyuluyor" yorumunu yapan Haley, "Devletler yaptığımızı beğenmeyebilir ama yaptığımıza saygı duyuyor. Biliyorlar ki bir şey yapacağımızı söylediğimiz de onu gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.