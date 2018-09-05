ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'den İdlib açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi." dedi. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylül ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Genel Sekreterlik binasında konseyin çalışma takvimini açıkladı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Haley, Rusya’nın hava saldırısı başlattığı Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin yeni bir kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarılarda bulundu. Rusya’nın ve Esed rejiminin kimyasal saldırı konusunda muhalifleri suçladığını belirten Haley, “Esed, kendi halkının üzerine kimyasal silahla saldırmadan önce her zaman tam olarak bu formülü uyguluyor. Burada, Başkan Trump’ın İran, Rusya ve Esed’e ‘oraya gitmeyin, bunu kabul edemeyiz’ dediğini görüyorsunuz. Eğer Suriye’yi ele geçirme yoluna devam etmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Ama kimyasal silah kullanarak değil. Kendi halkına (kimyasal) saldırı yapamazlar ve biz bunu karşılıksız bırakmayız. Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz.” diye konuştu.

Suriye’de bir trajedinin yaşandığını ve halkın zaten yeterince acı çektiğini dile getiren Haley, burada olası bir kimyasal silah kullanımı konusunu görüşmek üzere cuma günü BMGK'yi toplayacaklarını söyledi. Haley, “Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi.” ifadelerini kullandı. - "ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına geliyor" Haley'in basın toplantısında Filistin konusu gündeme geldiğinde İsrail'i savunarak suçu Filistin yönetimine atması dikkati çekti. ABD Başkanı Trump'la Yüzyılın Anlaşması adı verilen plan üzerinde konuştuklarını belirten Haley, Filistin'i anlaşmaya yanaşmamakla suçladı. Bölgedeki bazı ülkelerin ve Filistin yönetiminin krizin çözümü için hiçbir şey yapmadığını iddia eden Haley, "ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına geliyor." dedi. Haley, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali desteği kesme kararını değerlendirirken, "ABD Filistinlilere değil, UNRWA'ya yardımları kesti. Arada büyük bir fark var. UNRWA'dan yapısını değiştirmesini isteyeli iki yıl oldu çünkü şu anda Filistinlilere hizmet etmiyor. Bunu böyle devam ettiremezdik." diye konuştu.

Filistin'e kimsenin ABD kadar yardım etmediğini anlatan Haley, "Bölgede başka kimse yardım etmiyor. ABD neden buraya yatırım yapmak zorunda olsun? Kimse bizi yardımları kestiğimiz için suçlayamaz." dedi. - "BMGK Myanmar'a karşı daha sert kararlar almalı" Haley, BM'nin son açıkladığı raporun ardından Myanmar'a ABD ya da BM'nin herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soru üzerine, "Hala yaptıklarını inkar eden bir hükümet ve yaptıklarının hesabını vermeyi reddeden bir ordu ile karşı karşıyayız. Myanmar'daki sorun dün 2 gazetecinin 7'şer yıl hapis cezası almasıyla daha ciddi bir hal aldı." değerlendirmesinde bulundu. BM'nin ve ABD'nin raporlarının Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ayna tuttuğunu belirten Haley, şöyle konuştu: "Her iki rapor da korkunç. Her ikisi de midenize kramplar sokuyor. Ancak yaptırım uygulamak için öncelikle raporun BMGK'ye gelmesi gerekiyor. Sonra BMGK'de neler olacağını göreceğiz. BMGK'de bu konuda görüşmeler yapılması gerektiğine düşünüyorum. Herkesin kötü bulduğu bir şeyi Myanmar hükümeti yanlış bulmuyor. Bence Konsey daha sert kararlar almalı."