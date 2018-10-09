ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

WASHINGTON /BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, istifasını kabul ettiği ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in, bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacağını söyledi.

Haley'in istifa kararı, Trump ile birlikte düzenlenen Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında duyuruldu.

Haley’in, istifa etmek istediğini kendisine 6 ay önce dile getirdiğini belirten Trump, "Haley, bu yılın sonunda BM’deki görevinden ayrılacak." dedi.

Haley’in ABD’nin BM Temsilciliği görevini çok iyi bir şekilde yaptığını belirten Trump, "Umut ediyorum ki tekrar geri gelerek görev alacaksın." ifadesini kullandı.

Trump, Haley’in ardından göreve kimin getirileceği yönündeki soruları cevapsız bırakarak, “Bu çok önemli bir görev ve elimizde bu pozisyon için değerlendireceğimiz kişiler var.” diye konuştu.

Donald Trump, Haley'in istifasının ardından ABD’nin BM Temsilciliğine atanacak ismin birkaç hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu.

Trump ile ortak açıklama yapan Haley ise görev yaptığı iki yıl içinde ABD'nin ''daha fazla saygı gördüğünü'' savundu.