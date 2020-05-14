ABD’nin BM Silah Ambargosunu Tetikleme Tehdidine İran’dan Yanıt

BM Güvenlik Konseyi’nin Tahran’a silah ambargosunu uzatmaması halinde ABD’nin tüm BM yaptırımlarının geri dönmesini tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına İran Dışişleri Bakanı’ndan yanıt geldi. Muhammed Zarif, ABD’nin açıklamasını ‘‘saçma iddialar’’ olarak değerlendirdi. 2015 yılında İran’la varılan uluslararası nükleer anlaşmanın kapsamına göre BM ambargosunun süresinin Ekim ayında dolması bekleniyor. Başkan Donald Trump, 2018 yılında ABD’yi nükleer anlaşmadan çekmişti. Ancak ABD’li yetkililer, anlaşmanın Amerika’yı hala katılımcılar arasında saymasının yaptırımları tetikleyebileceği görüşünü öne sürüyor. Zarif, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘‘ABD’li yetkililer tarafından yapılan saçma iddialar; bunlar yeni şeyler değil’’ dedi. Zarif, ‘‘Corona virüsüne karşı dezenfektan içilmesini tavsiye edenlerden anlaşmadan çekildikten sonra bile imzacılar arasında olduklarını duymak sürpriz değil’’ ifadelerini kullandı. Başkan Donald Trump’ın bir basın toplantısında dezenfektan ve mor ötesi ışınların insan bedeninde Corona virüsüne karşı kullanımı konusunda araştırma önerisi getirmesi, tartışma yaratmıştı. Trump, o sözleri için “kinaye yaptım” demişti.

Bundan iki hafta önce adını açıklamayan bir ABD yetkilisi, Washington’un BM yaptırımlarını yeniden başlatma planlarını İngiltere, Fransa ve Almanya ile paylaştığı belirtilmişti. ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook, daha sonra bunu doğrulamıştı. Hook, Wall Street Journal gazetesinde kaleme aldığı yazıda, ‘‘ABD o ya da bu şekilde ambargonun yürürlükte kalmasını sağlayacak’’ demişti. ABD’nin bir Güvenlik Konseyi taslağı hazırladığını söyleyen Hook, destek kazanmak için diplomasi yoluyla baskı uygulayacağını belirtmişti. Güvenlik Konseyi’ne gelen bir tasarının 15 üyeli konsey tarafından kabul edilmesi için dokuz ‘‘evet’’ oyu alması ve Rusya, Çin, ABD, Fransa ile İngiltere tarafından veto edilmemesi gerekiyor. Hook, kaleme aldığı yazıda, ‘‘ABD diplomasisi bir veto ile hayalkırıklığı yaşarsa ABD’nin silah ambargosunu yenilemek için kullanabileceği başka araçlar da var’’ demişti. Hook, uluslararası nükleer anlaşmanın taraflarından birinin, İran’a silah ambargosunu da içeren BM yaptırımlarını yeniden tetikleyebileceğini hatırlattı.