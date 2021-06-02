ABD’nin BM Temsilcisi Ankara’da

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.
ABD’nin BM Misyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Thomas-Greenfield, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile stratejik ortaklığına verdiği değeri vurguladı.
Açıklamada, ‘’Büyükelçi ve Sözcü Kalın, Suriye'de devam eden çatışmalar ve bölge genelindeki ilgili insani ve güvenlik konularını ele aldı. Yetkililer, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkına hayati yardım sağlayan BM sınır ötesi insani erişime yeniden yetki vermesinin ve bunun genişletilmesinin önemini görüştüler’’ denildi.
Büyükelçi Thomas-Greenfield’ın Corona virüsü salgını, ekonomik refah, enerji güvenliği ve bölgesel çatışmalardan etkilenmeyen çözümler bulmak dahil olmak üzere Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarları değerlendirdiği kaydedildi.
Açıklamaya göre Thomas-Greenfield ayrıca, Türkiye'de sivil toplum ve muhalefetle ilgili sınırlamalar dahil olmak üzere ABD'yi ilgilendiren alanları da gündeme getirerek, ABD'nin bu konudaki endişelerini dile getirdi.
ABD’li yetkili Twitter hesabından da ‘’Türkiye değerli bir stratejik ortak ve NATO müttefikidir. Önümüzdeki günlerde, başta Türkiye'nin 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi ağırlama ve sığınma sağlama çalışmaları olmak üzere karşılıklı öneme sahip konularda Türk liderlerle verimli toplantılar yapmayı dört gözle bekliyorum’’ mesajını verdi.
Görüşmeyle ilgili Ankara’dan da açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler ile göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD işbirliği konuları ele alındı.
Açıklamaya göre, Afganistan’da barış sürecinin hızlandırılması için ortak girişimlerin arttırılması gerektiğinin altı çizildi, yaklaşmakta olan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak olan görüşmenin gündemi de değerlendirildi.
Suriye’de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi.
Açıklamada, ‘’Göç meselesine ilişkin ortak sorumluluk ile hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgede yeni bir mülteci dalgasının daha büyük insani krizler ve istikrarsızlıklara neden olabileceği hatırlatıldı. Türkiye üzerinden Suriye’ye BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması ve bu konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi. Filistin’de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinliler’in haklarının korunması için uluslararası toplum ile BM’nin daha kararlı ve aktif bir rol oynaması gerektiği ifade edildi. Libya, Irak ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile ABD’nin BM çerçevesinde diplomatik işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı’’ denildi.
Görüşmeye Türkiye’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da katıldı.