ABD’nin BM Temsilcisi Ankara’da

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüştü.

ABD’nin BM Misyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Thomas-Greenfield, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile stratejik ortaklığına verdiği değeri vurguladı.

Açıklamada, ‘’Büyükelçi ve Sözcü Kalın, Suriye'de devam eden çatışmalar ve bölge genelindeki ilgili insani ve güvenlik konularını ele aldı. Yetkililer, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkına hayati yardım sağlayan BM sınır ötesi insani erişime yeniden yetki vermesinin ve bunun genişletilmesinin önemini görüştüler’’ denildi.

Büyükelçi Thomas-Greenfield’ın Corona virüsü salgını, ekonomik refah, enerji güvenliği ve bölgesel çatışmalardan etkilenmeyen çözümler bulmak dahil olmak üzere Türkiye ile ABD arasındaki ortak çıkarları değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Thomas-Greenfield ayrıca, Türkiye'de sivil toplum ve muhalefetle ilgili sınırlamalar dahil olmak üzere ABD'yi ilgilendiren alanları da gündeme getirerek, ABD'nin bu konudaki endişelerini dile getirdi.