"ABD'nin bombaları insani yardımınından önce Yemen'e ulaşıyor"

WASHINGTON (AA) - Yemen merkezli Muvatine İnsan Hakları Örgütünün Başkanı Raziye El Mütevekkil, ABD Kongresine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışını durdurma çağrısında bulunarak "ABD'nin bombaları insani yardımından önce Yemen'e varıyor." dedi.

Mütevekkil, ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Uluslararası Terörizm Alt Komitesinde Yemen'deki insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD kongresinin elinde Suudi Arabistan ve BAE üzerine baskı kurmak için çok fazla araç bulunduğuna işaret Mütevekkil, "Ancak kongrenin bunları kullanmayı tercih etmesi gerekir." dedi.

Husilerin yanı sıra Hadi hükümeti taraftarları ve Körfez koalisyonunun desteklediği Yemen ordusunun da ülkede sivillere yönelik "korkunç faaliyetlerde" bulunduğuna dikkat çeken Mütevekkil, "Bu, insan eliyle çıkarılan bir kriz. Yemenliler açlıktan ölmüyor, açlıktan öldürülüyorlar." diye konuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, ABD silahlarını düşüncesizde kullanarak binlerce sivili katlettiğini ifade eden Mütevekkil, hava saldırılarındaki sivil kayıplarının kesinlikle önlenebileceğini ancak koalisyonun buna dikkat etmediğini belirtti.