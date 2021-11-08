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ABD'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisinden "savaş olmayacak" güvencesi

08.11.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderlerle görüştü.

ABD'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisinden "savaş olmayacak" güvencesi

Escobar "Üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı" dedi.ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te devam eden siyasi krizi görüşmek üzere başkent Saraybosna'ya geldi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Boşnak üyesi Şefik Caferovic ve Sırp üyesi Milorad Dodik ile görüşen Escobar görüşmeler sonrasında bir açıklama yaptı. Escobar "Bugün görüştüğümüz tüm muhataplarla üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı ve en önemli mesaj da bu" dedi.

Escobar "Ve sadece bugün görüştüğüm tüm liderlerden değil bölgesel liderlerden de duyacağınız mesaj bu" diye konuştu.

Bosna Savaşı, 1992 yılında Bosnalı Sırpların Yugoslavya ordusu yardımıyla etnik olarak temizlenmiş bölgeler yaratmak ve bu bölgeleri komşu Sırbistan'a katmak istemesiyle başlamıştı. 100 binden fazla insanın öldüğü savaşta milyonlarca insan evsiz kalmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın gördüğü en kanlı savaş olan Bosna Savaşı, 1995'e kadar sürdü. Savaş ABD'nin desteklediği barış süreci sonucunda Sırp Cumhuriyeti (RS) ile Bosna Hersek Federasyonu'nun kurulması ve bu iki özerk entitenin Bosna Hersek altında birleştirilmesiyle sona erdi. Ülkede ordu, yargı ve vergi idaresi ise merkezi devlet kurumları.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt yaklaşık bir hafta önce yaptığı açıklamada 1995 Dayton Barış Anlaşması'nın geçersiz hale gelmesi tehlikesinden söz etmişti. Schmidt uluslararası toplumun Bosnalı Sırp lider ve Başkanlık Konseyi üyesi Dodik'in ayrılıkçı çizgisini önlememesi halinde Bosna Hersek'in parçalanabileceğini ifade etmişti.

Rusya ve Sırbistan'ın desteğini alan Dodik, kısa süre önce yaptığı açıklamada Sırp Cumhuriyeti parlamentosunun Kasım ayı sonunda kendi ordusunu, vergi idaresini ve yargı makamlarını oluşturmak üzere yasalar hazırlayacağını söylemişti.

Escobar üç liderle yaptığı görüşme sonrasında Bosna'nın bağımsız egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir ülke olarak kalmasını "güvence altına almak" istediklerini söyledi.

Dodik ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Escobar, "(Dodik) merkezi kurumları zayıflatacak yasamayı geri almayı müzakereye açık" diye konuştu. Ancak Dodik gazetecilere yaptığı açıklamada RS parlamentosunun ortak ordu, yasama ve vergi idaresinden desteğini çekmek üzere yasalar çıkarmayı sürdüreceğini söyledi. Dodik izlediği siyasetin Dayton Barış Anlaşması çerçevesinde olduğunu ileri sürdü.

AP, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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