ABD'nin Boykot Ettiği Olimpiyat Açılış Törenine Kimler Katılacak?

ABD’nin diplomatik olarak boykot etme kararı aldığı, Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyat Oyunlar’ına katılacak devlet ve hükümet başkanları, netleşiyor. Çin lideri Xi Jinping’in oyunlara ev sahibi sıfatıyla katılacağı açıklandı ve resmi programı ilan edildi. Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

ABD yönetimi bir süre önce aldığı kararla Çin’in Uygur özerk bölgesindeki Müslüman azınlık gruplara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Kış Olimpiyat Oyunları’na diplomatik katılım göstermeyeceğini duyurmuştu.

ABD’nin ardından aralarında Avustralya’nın da bulunduğu bazı ülkeler de benzer şekilde oyunlarına diplomatik katılım göstermeyeceklerini ilan ettiler. Ancak ABD dahil tüm ülkelerin sporcuları oyunlarda yarışacaklar. Çin ABD’nin diplomatik boykot kararını eleştirmiş ve misilleme yapılacağını açıklamıştı.

Olimpiyat oyunlarının açılış törenine katılacak isimler arasında Rusya lideri Vladimir Putin, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de yer alacak.

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları 4 Şubat’ta düzenlenecek resmi açılış töreniyle başlayacak.

