ABD'nin Büyük Kentlerinde Nefret Suçları Beş Yıldır Artışta

Chicago’da siyahi, eşcinsel ve Yahudi oyuncu ve şarkıcı Jussie Smollett’e yönelik nefret suçu niteliğindeki saldırı ülkede gazetelerin manşetlerine yansırken, Amerika genelinde artan nefret suçları da gündemin baş sıralarına oturdu. Fox TV kanalında yayınlanan Empire adlı müzikal dizide bir eşcinseli canlandıran oyuncu Smollett, geçen ay Chicago kent merkezinde yürüdüğü sırada maskeli iki kişi tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Smollett kendisini darp eden saldırganların ırkçı ve eşcinsellik karşıtı hakaretlerde bulunarak üzerine bilinmeyen bir kimyasal attıklarını ve daha sonra da boynuna ince bir ip dolayarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Saldırıyla ilgili yürütülen polis soruşturması, nefret suçu olasılığını göz ardı etmiyor. Başkan Donald trump da saldırıya tepki gösterenler arasında bulunuyor. ​Nefret suçlarındaki artış Amerika’da Chicago’nun da aralarında bulunduğu birçok büyük kentte nefret suçları son beş yıldır sürekli artıyor. Bu tür saldırıların hedefi, ağırlıklı siyahlar ya da Yahudiler.

Geçen yıl Amerika’nın en büyük on kentinin dokuzunda toplam 905 nefret suçu kaydedildi. California Eyalet Üniversitesi Nefret ve Aşırıcılık Araştırma Merkezi’nin paylaştığı verilere göre bu rakam 2017 yılına göre yüzde 12 oranında artmış durumda. Amerika’nın beşinci büyük kenti Phoenix’teki verilere ulaşılamadı ancak yaklaşık 20 farklı büyük kentteki emniyet birimleri görevli oldukları bölgelerdeki nefret suçlarıyla ilgili verileri paylaştı. Ülkenin en kalabalık nüfuslu kenti New York’ta nefret suçları bir yılda yüzde 6 oranında arttı. Bu oran Los Angeles’ta yüzde 13, Chicago’da yüzde 26, Houston’daysa yüzde 173 olarak kaydedildi. Verilere göre Chicago’daki nefret suçlarının hedefi en çok siyahlar, Yahudiler ve eşcinseller oldu. Merkezin direktörü Brian Levin 2018 yılıyla ilgili verilerin hala tamamlanma aşamasında olduğunun altını çizdi ve buna rağmen gözlemlenen artışın çok belirgin olduğunu kaydetti. Levin “Veriler, dört beş yıl önce başlayan yeni bir dönem içinde olduğumuz gösteriyor” dedi.

FBI: “Nefret suçları ABD genelinde de yüzde 17 arttı” FBI’ın 2018 yılı Kasım ayında yayımladığı rapora göre Amerika’da nefret suçları 2017 yılında yüzde 17 arttı. Bu, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ülke genelinde kaydedilen en yüksek nefret suçu artış oranı ve artış son üç yıldır da devam ediyor. Bu saldırıların hedefi olanların yarısından çoğu siyahlar. Yüzde 21’i dini inancı yüzünden saldırıya uğrarken, yüzde 16’sıysa cinsel tercihleri nedeniyle saldırıların hedefindeydi. FBI nefret suçunu ‘bir kişiye ya da mülke yönelik tamamen ya da kısmi; ırk, din, fiziksel engel, cinsel tercih, etnik köken, cinsiyet ya da cinsel kimliğe yönelik önyargıdan kaynaklanan saldırılar’ olarak tanımlıyor. 2018 yılında nefret suçlarında gözlemlenen artışın aynı zamanda emniyet birimlerinin kayıtlarını doğru tutmaya başlamalarıyla bağlantılı olduğu da ileri sürülüyor. Ancak Levin sert sosyopolitik ortam, demografik değişiklikler ve beyaz ırkçılığın tekrar nüksetmesi gibi diğer unsurların da bunda etkili olduğu görüşünde.

Siyahlar ve Yahudiler nefret suçlarının hedefinde kalmaya devam ediyor. Ülkenin en büyük Yahudi nüfusunun yaşadığı New York’ta 2018 yılında emniyet birimlerince kaydedilen 361 nefret suçunun yarısından fazlası Yahudileri hedef aldı. Ve bu saldırıların 150’sinde saldırganlar bir şekilde gamalı haç işareti kullandı. Yahudi karşıtı saldırıların bir kısmı da geçen yıl Ekim ayında Pittsburgh kentindeki bir sinagogda düzenlenen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sonra yaşandı. Beyaz ırkçı Robert Bowers’ın düzenlediği ve Amerika’nın en kanlı Yahudi katliamı olarak tarihe geçen saldırı ülkede büyük tepki uyandırmasına rağmen diğer taraftan da Yahudi karşıtı yeni saldırıları cesaretlendirdi. Kurumlara ve elitlere karşı ‘güvensizlik’ Amerika’daki Yahudi karşıtı eylemlerin kaydını tutan İftira ve İnkârla Mücadele Birliği, 2017 yılında Yahudi karşıtı saldırıların bir önceki yıla oranla yüzde 57 oranında arttığını belirtiyor. Bu, şu ana kadar bir yıl içerisinde kaydedilen en yüksek artış oranı. Kurum geçen yıl yayınladığı bir raporda bu tür saldırıların özellikle okullarda ve üniversite kampüslerinde gözlemlendiğine dikkat çekti.