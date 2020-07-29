ABD’nin Çekilme Planına Almanya’dan Tepki

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın bugün açıkladığı, Almanya’dan yaklaşık 12 bin asker çekerek bir bölümünü diğer NATO ülkelerinde konuşlandırma planına Berlin’den tepki geldi.

Başbakan Angela Merkel’e yakın isimlerden, Almanya Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Roettgen, ABD’nin kararını eleştirdi. Roettgen, asker çekilmesinin NATO’yu güçlendirmek yerine zayıflatacağını söyledi.

Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan Röttgen, ‘’Rusya ve Ortadoğu’da süren askeri çatışmalar nedeniyle ABD ordusunun etkinliği artacağına azalmıştır’’ dedi.

Merkel’in yerine geçebilecek Başbakan adayları arasında yer alan, Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de çekilme kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti; ‘’Bu karar ne yazık ki Alman-Amerikan ilişkilerine külfet getirecektir’ diye konuştu.

ABD birliklerinin çekilmesinin açık bir askeri amacı olmadığını kaydeden Söder de bunun sadece NATO’yu değil ABD’yi de zayıflatacağını savundu.

Bavyera Başbakanı, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerine atıfta bulunarak, ‘’Bu kararın geçerli kalıp kalmayacağını bekleyip göreceğiz’’ ifadelerini kullandı.

NATO’dan ise daha iyimser tonda bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıklamasında, ‘’Savunma Bakanı Esper’ın bugünkü duyurusu, ABD’nin NATO’ya ve Avrupa’nın güvenliğine dair taahhüdünü vurgulamaktadır. ABD, bugünkü duyurudan önce tüm NATO müttefikleriyle görüşmüştür’’ dedi.

