ABD’nin Çekilmesi Afgan Halkında Endişe Yaratıyor

Beyaz Saray'ın ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini daha da azaltacağını açıklaması, Taleban isyancılarıyla barış görüşmelerinin durması nedeniyle artan şiddetle karşı karşıya kalan bazı Afganlar’ın endişelerini arttırdı.

Pek çok Afgan gibi ABD'nin varlığını militanların iktidara dönmesini engelleyen bir tampon olarak ve yaklaşık yirmi yıllık savaşın ardından bir barış anlaşmasını tamamlamak için gerekli gören 35 yaşındaki Kabilli esnaf Muhammed Zahir, "Bu ülkeye ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

VOA'ye konuşan Zahir, "Beklentimiz, ABD'nin ve genel olarak uluslararası toplumun sürece yardımcı olması ve ancak Taleban'dan savaşmayı bırakacaklarına dair garanti aldıktan sonra ayrılmasıydı" ifadelerini kullandı.

2.000 Amerikan askerinin 15 Ocak'a kadar çekilerek Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin sayısını 2.500'e düşürüleceğine dair 17 Kasım tarihli duyuruda ABD Savunma Bakan Vekili Chris Miller, hızlandırılmış geri çekilmenin "ABD politikası veya hedefleri konusunda bir değişiklik anlamına gelmediğini" söyledi ve Washington’un, hükümeti barış için müzakere edilmiş bir çözüme çalışan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.