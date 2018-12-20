"ABD’nin çekilmesi Türkiye için tarihi başarı"

İSTANBUL, (DHA)- PROF. Dr. Ahmet Kasım Han, Amerika’nın Suriye’den çekilme kararının hayata geçmesinin ABD gibi bir dünya devinin bölgeden çıkarılması anlamına geleceğini ve bunun tarihi bir başarı olacağını ifade etti.

Amerika’nın Suriye’den çekilme kararı, 'Çarşamba Buluşmaları' toplantısında Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Dr. Eray Güçlüer ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın tarafından masaya yatırıldı. ABD’nin açıklamasını değerlendiren Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da bu kararın hayata geçmesi durumunda ABD gibi bir dünya devinin bölgeden çıkarılması anlamına geleceğini ve bunun tarihi bir başarı olacağını ifade etti.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ise Suriye’nin kuzeyindeki PYD yapılanmasının Türkiye için beka meselesi olduğunu vurguladı. Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin küresel çıkarlarıyla bölgedeki hedefleri arasında tereddütte kaldığını ifade etti. Güçlüer, ABD’de Beyaz Saray ile Pentagon’un (Savunma Bakanlığı) bu konuda farklı politikalar benimsediğini belirterek, Trump’ın bu mücadelede Türkiye’yi kullanabileceğini değerlendirdi. Dr. Eray Güçlüer bölgedeki PYD unsurlarının önümüzdeki günlerde bulunduğu alanları terk etmesinin, ABD’nin bu kararının hayata geçtiğinin işareti olacağını da vurguladı.