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ABD’nin Çekilmesinin Ardından Rus Askerleri Rakka’da

09.12.2019 18:08 | Son Güncelleme

ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesinin ardından Rus askerleri IŞİD’in ilan ettiği halifeliğin eski başkenti Rakka’ya girdi. Rus televizyonu Rus askerlerini “Rusya sizinle” yazılı kamyonlarla yardım paketleri dağıtırken ve Suriyeli çocuklarla el sıkışırken gösteren görüntüler yayınladı

ABD’nin Çekilmesinin Ardından Rus Askerleri Rakka’da

ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesinin ardından Rus askerleri IŞİD’in tek taraflı ilan ettiği halifeliğin eski başkenti Rakka’ya girdi. Bu gelişme Başkan Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının ardından bölgedeki boşluğu Moskova’nın nasıl doldurduğunun en açık örneklerinden biri olarak yorumlandı

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait televizyon kanalı Zvezda’da Rus askerlerinin “Rusya sizinle” yazılı kamyonlarla yardım paketleri dağıtırken ve Suriyeli çocuklarla el sıkışırken çekilmiş görüntüleri yayınlandı.

Rakka iki yıl önce ABD askerleri ve Suriye’deki Kürt müttefikleri tarafından IŞİD’den temizlenerek ele geçirilmişti. Rakka’nın kontrol edilmesi Washington’un IŞİD’e karşı kampanyasında en büyük başarısı olarak değerlendirilmişti. Ancak Trump’ın Ekim ayında aniden Suriye’den asker çekme kararı almasından sonra Moskova yavaş yavaş ABD’nin çekildiği bölgelere yayılmaya başladı.

Rusya, Beşar Esat hükümetinin yakın müttefiklerinden biri. Trump yönetiminin Türkiye’nin Suriye operasyonu öncesinde ABD askerlerini bölgeden çekmesinin ardından Kürtler hükümet güçlerini kontrol ettikleri bölgelere davet etmişti.

Rus RIA haber ajansına konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi Vladimir Varnavsky, Rakka’daki Rus askerlerinin insani yardım dağıttığını ve doktorların ihtiyaç halindekilere tıbbi tedavi sağladığını kaydetti.

Varnavsky kentin halen enkazdan, mayın ve bombalardan tamamen temizlenmediğini, ayrıca temiz su, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını aktardı.

Geçen ay Suriye’nin kuzeydoğusundaki kentte bir helikopter üssü kuran Rusya ayrıca bölgede daha önce ABD askerleri tarafından kullanılan bir hava üssünü kullanmaya başladı.

Rusya ve Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında 1 Kasım itibariyle Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında ortak devriye faaliyetleri düzenliyor.

Başkan Donald Trump, Ekim ayında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonuna başlayacağını bildirmesinin ardından bölgedeki askerlerini çekeceğini açıklamıştı. O tarihten bu yana ABD’nin Suriye’deki asker sayısı 1000 civarından yüzde 40 oranında azaltıldı. Son olarak Savunma Bakanı Mike Esper, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekmeyi tamamladığını açıkladı. ABD’nin Suriye'nin geri kalanında toplam yaklaşık 600 askeri kaldı.

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