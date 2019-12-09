ABD’nin Çekilmesinin Ardından Rus Askerleri Rakka’da

ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesinin ardından Rus askerleri IŞİD’in tek taraflı ilan ettiği halifeliğin eski başkenti Rakka’ya girdi. Bu gelişme Başkan Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının ardından bölgedeki boşluğu Moskova’nın nasıl doldurduğunun en açık örneklerinden biri olarak yorumlandı

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait televizyon kanalı Zvezda’da Rus askerlerinin “Rusya sizinle” yazılı kamyonlarla yardım paketleri dağıtırken ve Suriyeli çocuklarla el sıkışırken çekilmiş görüntüleri yayınlandı.

Rakka iki yıl önce ABD askerleri ve Suriye’deki Kürt müttefikleri tarafından IŞİD’den temizlenerek ele geçirilmişti. Rakka’nın kontrol edilmesi Washington’un IŞİD’e karşı kampanyasında en büyük başarısı olarak değerlendirilmişti. Ancak Trump’ın Ekim ayında aniden Suriye’den asker çekme kararı almasından sonra Moskova yavaş yavaş ABD’nin çekildiği bölgelere yayılmaya başladı.

Rusya, Beşar Esat hükümetinin yakın müttefiklerinden biri. Trump yönetiminin Türkiye’nin Suriye operasyonu öncesinde ABD askerlerini bölgeden çekmesinin ardından Kürtler hükümet güçlerini kontrol ettikleri bölgelere davet etmişti.