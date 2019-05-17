ABD'nin çelik kararı ihracatı hareketlendirecek

MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmesiyle ilgili, "Bu karar sektör için olumlu oldu. Bu indirimle ihracatımızın yeniden hareketlenmesi ve birkaç yüz milyon dolarlık ilave ihracat imkan dahilinde görünüyor." dedi.

Yayan, AA muhabirine, ABD'nin, Türkiye'den çelik ithalatında uyguladığı gümrük vergisi oranını indirme kararını değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında vergi oranını geçen yıl yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükselttiğini hatırlatan Yayan, bunun objektif bir karar olmadığını, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırılık oluşturduğunu dile getirdi.

Bu kararın siyasi kaygılarla alındığına işaret eden Yayan, "Hala geride bir yüzde 25 vergi var ve bu vergiye rağmen ihracat yapmak kolay değil. Buna karşın, dünyanın diğer ülkelerine yüzde 25 vergi uygulanıyorken, Türkiye'ye yüzde 50 vergi uygulanması yanlış olduğu için bunun yeniden yüzde 25 seviyesine indirilmesi ilk aşamada uygundur." diye konuştu.