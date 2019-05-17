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ABD'nin çelik kararı ihracatı hareketlendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 14:03 | Son Güncelleme

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan: - "Bu karar sektör için olumlu oldu. Bu indirimle ihracatımızın yeniden hareketlenmesi ve birkaç yüz milyon dolarlık ilave ihracat imkan dahilinde görünüyor" - "Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da tutarlı bir tavrı oldu. Ümit ederiz ki bundan sonraki aşamada ikinci yüzde 25'lik vergi diliminin kaldırılması da mümkün olur"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e düşürmesiyle ilgili, "Bu karar sektör için olumlu oldu. Bu indirimle ihracatımızın yeniden hareketlenmesi ve birkaç yüz milyon dolarlık ilave ihracat imkan dahilinde görünüyor." dedi.

Yayan, AA muhabirine, ABD'nin, Türkiye'den çelik ithalatında uyguladığı gümrük vergisi oranını indirme kararını değerlendirdi.

ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatında vergi oranını geçen yıl yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükselttiğini hatırlatan Yayan, bunun objektif bir karar olmadığını, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına da aykırılık oluşturduğunu dile getirdi.

Bu kararın siyasi kaygılarla alındığına işaret eden Yayan, "Hala geride bir yüzde 25 vergi var ve bu vergiye rağmen ihracat yapmak kolay değil. Buna karşın, dünyanın diğer ülkelerine yüzde 25 vergi uygulanıyorken, Türkiye'ye yüzde 50 vergi uygulanması yanlış olduğu için bunun yeniden yüzde 25 seviyesine indirilmesi ilk aşamada uygundur." diye konuştu.

Yayan, kararın alınmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ilgili tüm bakanlara teşekkür etti.

- "Umarım ticaret savaşları normale döner"

Türkiye'nin, gümrük vergilerinin artırılmasına bir bütün halinde karşı duruş sergilediğini belirten Yayan, "Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da tutarlı bir tavrı oldu. Ümit ederiz ki bundan sonraki aşamada ikinci yüzde 25'lik vergi diliminin kaldırılması da mümkün olur." ifadesini kullandı.

ABD'nin dünyanın bütün bölgeleriyle sıkıntılı bir ilişki içinde bulunduğunu söyleyen Yayan, "Çin ve Avrupa Birliği ile görüşmeler ağır aksak devam ediyor. Ümit ederiz ki bütün bunlar makul bir zemine oturur ve ticaret savaşları diye ifade edilen durum normale döner." dedi.

Yayan, ABD ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin, hedef olarak belirlenen 75 milyar dolar seviyesine çıkmasını çok istediklerini vurgulayarak, bunun için sektörün yapabileceği çok şey olduğunu ve kararı, bu hedef istikametinde atılmış ilk adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

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Türk çelik sektörü Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan

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