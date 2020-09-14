ABD’nin Çin Büyükelçisi Görevden Ayrılıyor mu?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, ABD'nin Çin Büyükelçisi Terry Branstad'e üç yıldan uzun süredir verdiği hizmetlerden ötürü teşekkürlerini sundu. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Branstad'in görevden ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Branstad'in kısa süre önce kaleme aldığı bir yazının Çin'in resmi gazetesi People's Daily tarafından yayınlanmasının reddedilmesi, tartışmaya yol açmıştı. Ancak Büyükelçi Branstad'in görevden ayrılmasının bu tartışmaya bağlı olup olmadığı, netlik kazanmış değil.

Pompeo, yazdığı ikinci bir Twitter mesajında, Büyükelçi Branstad'in ABD-Çin ilişkilerinin sonuç odaklı, karşılıklı ve adil hale getirilmesi için yeniden dengeye oturtulmasına katkı sağladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Pompeo, geçen hafta paylaştığı bir Twitter mesajındaysa Çin Komünist Partisi'nin Büyükelçi Branstad'in kaleme aldığı yazının yayınlanmasını engellediğini, ancak Çin'in ABD Büyükelçisi'nin "ABD'deki herhangi bir yayın organında istediğini yayınlama serbestisi olduğunu" kaydetmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise Branstad'in yazısının "boşluklarla dolu, ciddi anlamda tutarsız, Çin'i karalamaya ve sebepsiz yere saldırmaya yönelik" olduğu yanıtını verdi.

26 Ağustos'ta People's Daily gazetesiyle temasa geçen ABD Büyükelçiliği, yazının tamamının 4 Eylül'de, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yayınlanması talebinde bulunmuştu.

