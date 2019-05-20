ABD’nin Çin Büyükelçisi’nden Tibet’e Sürpriz Ziyaret

Amerika’nın Pekin Büyükelçisi Terry Branstad’ın Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni ziyaret ettiği bildirildi. Tibetli Budistler’e yönelik baskıcı politikalarından dolayı eleştirilere maruz kalan Çin yönetimi, özellikle gazeteci ve diplomatların bölgeye girişini de büyük oranda kısıtlıyor.
Pekin’deki ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Branstad’in Tibetli yerel liderlerle görüşebilmek ve "bölgenin özgün kültürel, dini ve ekolojik önemini doğrudan gözlemleme şansı bulabilmek için" bu ziyareti düzenlediği belirtildi.
Branstad’in Tibet Özerk Bölgesi ve Tibet’in sürgündeki Budist lideri Dalay Lama’nın doğum yeri olan ve Amdo olarak da anılan Şinghay’ı ziyareti sırasında dini ve kültürel yerler ve okullar da dahil çeşitli kurumları ziyaret ederek yerel yönetici ve yetkililerle görüşmesi bekleniyor.
Amerikalı büyükelçinin ziyaretine Pazar günü başladığı ve bölgedeki temaslarının Cumartesi gününe kadar süreceği açıklandı.
Çin Dışişleri'nin açıklaması
Büyükelçi Branstad’ın ziyaret planıyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü Lu Kang Amerika büyükelçisinin bu kararını hoşnutlukla karşıladı.
Lu, büyükelçinin bu ziyaret sayesinde, "Tibet’in barışçıl bir şekilde özgürleştirilmesinin üzerinden geçen 60 yıl içinde Tibetliler’in üretiminde ve yaşamında gerçekleşen muazzam değişikliklere tanık olma şansını yakalayacağını" söyledi.
Lu ayrıca “Umarım bu ziyaret Büyükelçi Branstad’ın, uzun süredir devam eden söylentiler ve karalayıcı söylemler nedeniyle ikileme düşmeden, gerçeklere saygı çerçevesinde önyargısız bir kanıya varmasını sağlar” ifadelerini kullandı.
Komünist Parti iktidarı, 1950 yılında Halkın Kurtuluş Ordusu’nca işgal edilen Tibet’in yüzyıllardır Çin topraklarının bir parçası olduğunu iddia ediyor.
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