ABD’nin Çin Büyükelçisi’nden Tibet’e Sürpriz Ziyaret

Amerika’nın Pekin Büyükelçisi Terry Branstad’ın Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni ziyaret ettiği bildirildi. Tibetli Budistler’e yönelik baskıcı politikalarından dolayı eleştirilere maruz kalan Çin yönetimi, özellikle gazeteci ve diplomatların bölgeye girişini de büyük oranda kısıtlıyor.

Pekin’deki ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Branstad’in Tibetli yerel liderlerle görüşebilmek ve "bölgenin özgün kültürel, dini ve ekolojik önemini doğrudan gözlemleme şansı bulabilmek için" bu ziyareti düzenlediği belirtildi.

Branstad’in Tibet Özerk Bölgesi ve Tibet’in sürgündeki Budist lideri Dalay Lama’nın doğum yeri olan ve Amdo olarak da anılan Şinghay’ı ziyareti sırasında dini ve kültürel yerler ve okullar da dahil çeşitli kurumları ziyaret ederek yerel yönetici ve yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Amerikalı büyükelçinin ziyaretine Pazar günü başladığı ve bölgedeki temaslarının Cumartesi gününe kadar süreceği açıklandı.

Çin Dışişleri'nin açıklaması

Büyükelçi Branstad’ın ziyaret planıyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü Lu Kang Amerika büyükelçisinin bu kararını hoşnutlukla karşıladı.