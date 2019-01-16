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ABD'nin "Çin'in askeri gücü raporunda" Afrika kaygısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 01:25 | Son Güncelleme

Pentagon'un yıllık Çin'in askeri güç raporu olarak da bilinen "Çin'in Kürsel Girişimini Genişletmesinin ABD Savunmasına Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporu yayımlandı - Rapordan: "Halk Kurtuluş Ordusu'nun Cibuti'deki ilk askeri üssü ve muhtemel yeni üsler Çin'in (Afrika'da) konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışındaki operasyonlarını ikmal etme ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetini artırıyor" - "Halk Kurtuluş Ordusu'nun küresel kabiliyetlerini genişletmesi (Çin'e) gözlemleme, çatışma durumlarında karşı tarafın faaliyetlerini karmaşık hale getirme konusunda askeri seçenek sunuyor" - Çin'in birçok cömert yatırım finansmanı ev sahibi ülkeye fayda sağlarken bunlar aynı zamanda çoğunlukla şartları ile geliyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Çin'in askeri gücüne ilişkin raporunda Pekin'in Cibuti'yle başlayıp Afrika genelinde askeri üsler kurmasının "Çin'in konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışında operasyonlarını ikmal ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetini artırdığı" ifade edildi.

Pentagon'un yıllık Çin'in askeri güç raporu olarak da bilinen "Çin'ini Kürsel Girişimini Genişletmesinin ABD Savunmasına Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporu yayımlandı.

-Afrika'ya yönelik çarpıcı ifadeler

Çin'in Atlas Okyanusu'ndan, Akdeniz'e, Doğu ve Güneydoğu Asya'daki askeri varlığını artırdığı ifade edilen raporda, Pekin'in Afrika'daki faaliyetlerinin kaygı ile aktarılması dikkati çekti.

Çin ordusunun dünyanın birçok bölgesinde askeri üs kurduğu belirtilen raporda, Afrika'ya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Halk Kurtuluş Ordusu'nun Cibuti'deki ilk askeri üssü ve muhtemel yeni üsler Çin'in (Afrika'da) konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışındaki operasyonlarını ikmal etme ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetini artırıyor. Halk Kurtuluş Ordusu'nun küresel kabiliyetlerini genişletmesi (Çin'e) gözlemleme, çatışma durumlarında karşı tarafın faaliyetlerini karmaşık hale getirme konusunda askeri seçenek sunuyor."

Çin şirketlerinin "Tek Kemer Tek Yol İnisiyatifi" olarak bilinen yabancı ülkelerdeki alt yapı projelerini almasına ve "Dijital İpek Yolu İnisiyatifi" olarak bilinen elektronik alt yapı projelerine talip olmasına da atıfta bulunan raporda, bu inisiyatifler kapsamında bazı yatırımların Çin için askeri avantaj sağladığına işaret edildi.

Raporda, Çin'in ihtiyaç duyması halinde Hint Okyanusu, Akdeniz ve Atlas Okyanusu gibi uzak denizlerde artan menfaatlerini korumak için bu bölgelerdeki üslerini kullanarak yapılan donanma sevkiyatlarının ikmal ederek üstünlük sağlayabileceğine vurgu yapıldı.

Pentagon raporunda ayrıca "Çin daha geniş küresel faaliyetlerini siyasi etki yapmak üzere de kullanılabilir. Çin'in birçok cömert yatırım finansmanı ev sahibi ülkeye fayda sağlarken bunlar aynı zamanda çoğunlukla şartları ile geliyor." ifadelerine yer verildi.

Çin'in birçok ülkedeki yatırımlarının düzenli piyasa mekanizmalarını bypass ettiği iddia edilen raporda, Çin'in bazı ülkelerde siyasi hedeflerine ulaşmak için ekonomik teşvik ve tehdit unsurlarını kullanabildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afrika askeri güç raporu Cibuti çin

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